한국 여자 컬링, 세계 1위 스위스에 발목…4승 3패로 공동 4위

18일 선두 스웨덴, 19일 공동 4위 캐나다와 4강 진출 걸린 맞대결

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 한국 여자 컬링 대표팀 '팀 5G'가 세계 랭킹 1위 스위스에 덜미를 잡히며 상승세에 제동이 걸렸다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 설예지, 리드 설예은, 핍스 김수지로 구성된 한국은 17일(한국시간) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 컬링 라운드로빈 7차전에서 스위스에 5-7로 패했다.

[코르티나 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 한국 여자 컬링 대표팀 서드 김민지가 17일 스위스와 라운드로빈 7차전에서 상대 스톤의 위치를 놓고 심판에게 어필을 하고 있다. 2026.02.18 zangpabo@newspim.com

2승 2패 뒤 일본(7-5)과 중국(10-9)을 연파하며 분위기를 끌어올렸던 한국은 이 패배로 4승 3패를 기록했다. 반면 스위스는 영국을 꺾은 데 이어 한국까지 제압하며 5승 2패로 2연승을 달렸다.

이날 현재 한국의 중간 순위는 스웨덴(6승 1패), 스위스, 미국(이상 5승 2패)에 이어 캐나다와 함께 공동 4위다. 공동 2위에서 순위가 내려갔다.

한국은 1엔드 후공에서 선취점을 올렸으나 2엔드에 3점을 내주며 1-3으로 역전당했다. 3엔드 1점을 만회한 뒤 4엔드에서는 상대 샷 미스를 놓치지 않고 선공임에도 1점 스틸에 성공, 3-3 동점을 만들었다.

스위스는 5엔드를 블랭크 엔드로 넘기며 6엔드 후공을 선택했다. 한국은 최소 실점을 목표로 6엔드에 나섰고 1점만 허용하며 버텼다.

[코르티나 로이터=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 한국 여자 컬링 대표팀 선수들이 17일 세계 최강 스위스와 라운드로빈 7차전에서 하이파이브를 하며 활짝 웃고 있다. 2026.02.18 zangpabo@newspim.com

그러나 7엔드에서 승부가 흔들렸다. 다득점으로 역전을 노렸지만 김은지의 마지막 샷이 빗나가며 오히려 1점을 스틸 당해 3-5로 끌려갔다. 8엔드 1점을 추가한 한국은 9엔드를 최소 실점으로 막고 10엔드 역전을 노렸으나, 9엔드에서 2점을 내주며 4-7로 격차가 벌어졌다.

마지막 10엔드에서 김은지가 트리플 테이크아웃을 성공시키며 반격의 불씨를 살렸지만, 스위스의 더블 테이크아웃에 막혀 추가 득점이 무산됐다.

한국은 18일 오후 5시5분 선두 스웨덴과 라운드로빈 8차전을 치른다. 마지막 9차전 상대는 19일 오후 10시5분 캐나다이다. 남은 2경기 결과에 4강 토너먼트 진출이 달려 있다.

