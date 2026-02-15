'김길리과 충돌' 스토더드, 네 번째 '꽈당'... 1000m 예선 탈락

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 혼성계주 2000m 준결승에서 넘어지면서 김길리 앞을 가로막았던 미국 커린 스토더드가 또 넘어졌다. 스토더드는 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 예선에서도 결승선을 앞두고 미끄러졌다.
스토더드는 예선 3조에서 선두권 싸움을 벌이다가 곡선 주로에서 넘어졌다. 폴란드 가브리엘라 토폴스카도 함께 쓰러졌다. 중국의 궁리가 가장 먼저 결승선을 통과했다. 스토더드와 토폴스카는 넘어지고도 준준결승 진출권을 위해 결승선을 향해 달렸지만 토폴스카에 간발의 차로 밀리며 3위로 탈락했다.
스토더드는 이번 대회에서 출전 경기마다 넘어지는 불운이 이어졌다. 여자 500m와 혼성 2000m 계주에서 총 세 차례 미끄러졌고 이날 1000m에서 네 번째로 쓰러졌다. 지난 10일 혼성 2000m 계주 준결승 2조에서 스토더드가 주행 중 넘어지며 뒤따르던 김길리가 넘어지는 원인을 제공했다. 한국은 조 3위로 밀렸고 상위 2개 팀에 주어지는 결승행 티켓을 놓쳤다.
경기 뒤 일부 한국 팬들은 스토더드의 SNS에 비난 댓글을 남겼고 스토더드는 댓글 기능을 닫았다. 스토더드는 SNS를 통해 미국 대표팀 동료들에게 사과했고 김길리에게도 사과 메시지를 전했다. 스토더드는 2022년 베이징 올림픽에서도 경기 도중 코뼈가 부러지는 부상을 입었다. 대회 종료 뒤 불면증에 시달렸고 은퇴를 고민한 사실도 알려졌다.
