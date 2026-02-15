최민정·김길리·노도희, 모두 쇼트트랙 1000m 예선 통과

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최민정, 김길리, 노도희가 모두 1000m 1차 관문을 넘었다. 최민정은 출전 선수 32명 가운데 가장 빠른 기록으로 예선을 끝냈다.
최민정은 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 예선 5조에서 예선을 치른 전체 선수 중 최고 기록인 1분26초925로 1위를 기록했다.
여자 1000m 예선은 조별 경쟁으로 치러진다. 각 조 상위 2명이 준준결선에 직행하며 3위 선수 가운데서는 기록 순으로 상위 4명이 추가로 준준결선에 오른다.
최민정은 3위로 출발했다. 결승선을 7바퀴 남긴 시점에서 2위로 올라섰다. 5바퀴를 남긴 순간 인코스를 파고들어 선두를 잡았다. 선두에 오른 뒤에는 속도를 더 끌어올리며 추월을 허용하지 않았다.
김길리는 8조에서 1분29초656으로 조 1위를 차지했다. 김길리는 결승선을 6바퀴 남기고 승부를 걸었다. 직선 주로에서 인코스를 노렸다. 선두를 달리던 미헬러 펠제부르(네덜란드)를 제치고 1위로 결승선을 통과했다. 김길리는 결승선을 통과한 직후 펠제부르와 부딪혀 넘어졌지만 곧바로 일어났다.
노도희는 2조에서 하너 데스멋(벨기에)에 이어 1분30초097로 2위를 기록했다. 여자 1000m 준준결선부터 준결선, 결선은 16일 밤에 이어서 열린다.
