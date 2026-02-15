여자 스켈레톤 홍수정, 첫 올림픽 무대서 25명 중 22위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자 스켈레톤의 홍수정이 생애 첫 올림픽 무대를 22위로 마쳤다. 아시아권 대회에서는 메달 경쟁을 해온 홍수정은 올림픽에서 세계 톱랭커와의 기록 차이를 확인했지만 4차 주행을 모두 소화하며 자신의 이름을 알렸다.
홍수정은 15일(한국시간) 이탈리아 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 스켈레톤에서 1~4차 시기 합계 3분54초73을 기록했다. 출전 선수 25명 중 22위였다.
홍수정은 전날 1·2차 시기에서 합계 1분57초33으로 22위에 자리했다. 이날 3차 시기에서 스타트 4초99를 찍고 58초73에 결승선을 통과했다. 1~3차 합계는 2분56초06이었다. 4차 시기에서는 58초67을 기록했다.
금메달은 합계 3분49초02를 기록한 자닌 플로크(오스트리아)가 차지했다. 플로크는 오스트리아 선수로는 처음으로 올림픽 여자 스켈레톤에서 메달을 땄다. 은메달은 주자네 크레허(독일·3분49초32), 동메달은 자클린 파이퍼(독일·3분49초46)가 가져갔다.
