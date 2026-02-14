[프로축구] 울산, 美 유망주 벤지 영입…개막 앞두고 공격 옵션 확장

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 울산 HD가 2026시즌을 앞두고 공격진에 속도와 창의성을 더할 새 얼굴을 품었다.
울산은 14일 미국 출신 공격수 벤지 미셸을 영입했다고 밝혔다. 측면과 중앙을 오가며 활동량과 침투 능력을 갖춘 자원으로, 전방 압박과 빠른 전환을 중시하는 팀 색깔에 힘을 보탤 카드로 기대를 모은다.
벤지는 미국 U-23 대표를 거친 공격수다. 포틀랜드 대학교 재학 시절 3년간 53경기에서 31골을 몰아치며 전미 대학 무대 정상급 유망주로 주목받았다. 이를 발판 삼아 2019년 고향 팀인 올랜도 시티에 입단, 메이저리그 사커(MLS) 무대에 데뷔했다.
프로 데뷔 후 올랜도 시티에서만 118경기에 출전해 19골 13도움을 기록했다. 2022년에는 팀의 US오픈컵 우승에도 힘을 보탰다. 2021년 열린 도쿄 올림픽 북중미 예선 최종 명단에 이름을 올리는 등 연령별 대표팀에서도 존재감을 보였다.
이후 유럽으로 무대를 옮긴 그는 포르투갈을 거쳐 핀란드 명문 HJK 헬싱키에서 뛰었다. 지난 시즌 리그 29경기에서 8골 5도움을 기록하는 등 공식전 9골 6도움을 기록했다. 특히 2025 핀란드컵 우승을 견인하며 미국에 이어 유럽 무대에서도 우승 경험을 추가했다.
미국 국적 선수가 울산 유니폼을 입은 것은 2019년 미드필더 믹스 디스커루드 이후 6년 만이다. 다양한 리그를 경험한 벤지는 빠른 스피드와 측면 돌파, 동료를 활용하는 연계 능력을 갖춘 자원으로 평가된다.
메디컬 테스트 등 입단 절차를 마친 벤지는 곧바로 선수단에 합류했다. 등번호 91번을 달고 뛸 그는 28일 강원 FC와 K리그1 2026시즌 개막전부터 출전할 예정이다.
