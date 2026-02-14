[프로배구] 1위 현대캐피탈, 대한항공 꺾고 선두 수성...흥국생명은 정관장 완파

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=남자 프로배구 현대캐피탈이 풀세트 접전 끝에 대한항공을 꺾고 선두자리를 지켰다.

현대캐피탈은 14일 천안 유관순체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V리그 남자부 대한항공과의 홈경기에서 세트 스코어 3-2(27-25 24-26 25-23 22-25 15-7)로 승리했다. 2연승을 거둔 1위 현대캐피탈(18승 10패, 승점 56)은 2위 대한항공(18승 10패, 승점 54)에 승점 2차로 앞서 나갔다. 2연패에 빠진 대한항공은 승점 1 획득에 만족해야 했다.

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=현대캐피탈 선수들이 14일 대한항공과의 홈경기에서 득점 후 기뻐하고 있다. [사진=KOVO] 2026.02.14 iaspire@newspim.com

현대캐피탈 레오(32점)와 허수봉(26점)이 58점을 합작했다. 대한항공 정지석은 혼자 30점으로 고군분투했지만, 현대캐피탈 쌍포에 무너졌다.

1세트부터 치열했다. 현대캐피칼은 19-21로 뒤졌지만, 상대 범실과 허수봉의 서브로 동점을 만들었다. 이후 25-25 듀스 상황에서 허수봉의 퀵오픈과 블로킹으로 1세트를 잡았다.

2세트는 반대 흐름이었다. 23-23으로 맞선 상황에서 현대캐피탈은 대한항공 정지석에 연속 득점을 허용 세트를 내줬다. 3세트와 4세트도 비슷한 흐름이었다. 레오와 허수봉을 앞세워 현대캐피탈이 3세트를 가져갔지만, 대한항공이 러셀과 정지석의 활약 속에 4세트를 잡아 5세트로 끌고 갔다.

현대캐피탈은 5세트 집중력을 발휘했다. 13-6으로 여유있게 리드를 잡은 뒤 매치 포인트 상황에서 신호진의 블로킹 득점으로 승리를 확정했다.

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=흥국생명 선수들이 14일 정관장과의 홈경기에서 승리 후 기쁨을 나누고 있다. [사진=KOVO] 2026.02.14 iaspire@newspim.com

같은 날 인천 삼산월드체육관에서 열린 여자 프로배구에서는 흥국생명이 정관장에 세트 스코어 3-0(25-22 25-11 25-13) 완승을 거뒀다. 흥국생명 아시아쿼터 선수 아닐리스 피치가 블로킹 6점을 포함해 14점으로 활약했다. 외국인 선수 레베카 라셈, 미들블로커 이다현은 각각 11점, 10점을 기록했다.

2연패에서 벗어난 3위 흥국생명(16승 13패, 승점 51)은 2위 현대건설(17승 11패,승점 51)과의 승점 차를 지우고, 승수에서 밀린 3위를 기록했다. 최하위 정관장(6승 23패, 승점 19)은 10연패 늪에 빠졌다.

