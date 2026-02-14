김우현 연장 집중력 발휘, '2026 KPGA MY문영 윈터투어 2회 대회' 우승

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=김우현(35.바이네르)이 연장 집중력을 발휘하며 정상에 섰다.

김우현은 '2026 KPGA MY문영 윈터투어 2회 대회(총상금 1억 원, 우승상금 1500만 원)'에서 연장 접전 끝에 우승을 차지했다.

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=_2026 KPGA MY문영 윈터투어 2회 대회_ 우승자 김우현 [사진=KPGA] 2026.02.14 iaspire@newspim.com

지난 12일부터 13일까지 양일간 태국 방콕의 피닉스 골드 방콕 서, 남코스(파70. 7080야드)에서 열린 대회 첫 날 김우현은 버디 3개를 잡아 3언더파 67타로 공동 6위에 자리했다.

대회 최종일 보기 없이 버디 5개를 잡아낸 김우현은 5타를 더 줄이며 최종합계 8언더파 132타를 기록해 김준성(35), 박지민 1613(29)과 동타를 이뤄 승부를 연장전으로 끌고 갔다.

18번홀(파5)에서 열린 연장 첫번째 승부에서 김준성, 박지민 1613이 파를 적어낸 사이 김우현이 홀로 버디를 잡아내며 우승컵을 들어올렸다.

경기 후 김우현은 "우승 스코어를 10언더파로 예상해서 우승 생각은 전혀 못했다. 차근차근 스코어를 줄여가며 '5위 안에 들겠다'는 생각으로 후반홀을 마쳤다"며 "연장전도 2차, 3차까지 생각했으나 무리하지 않으며 버디를 노리겠다는 생각으로 연장전에 임한 것이 우승까지 이어진 것 같다. 기쁘게 생각한다"는 소감을 밝혔다.

이어 "큰 부담감 없이 편안한 마음가짐으로 대회에 임한 것 같다. 자신감이 있었다"라며 "1라운드 때 퍼트에서 아쉬움이 있었다. 기회를 많이 못 잡았다. 지인 분의 퍼터로 교체해서 최종일 플레이했는데 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=_2026 KPGA MY문영 윈터투어 2회 대회에서 김우현이 샷을 날리고 있다. [사진=KPGA] 2026.02.14 iaspire@newspim.com

김우현은 2007년과 2008년 국가대표, 2009년과 2010년 국가 상비군으로 지낸 후 2012년 KPGA 투어에 데뷔했다. 김우현은 2014년 '제2회 해피니스 송학건설 오픈', '보성CC 클래식'과 2017년 '카이도 DREAM OPEN'에서 차례로 우승컵을 들어올리며 KPGA 투어 3승을 달성했다.

김우현은 "올시즌 KPGA 투어에서 꾸준하게 성적을 내는 것이 목표다. 제네시스 포인트 10위 내로 시즌을 마칠 수 있도록 잘 준비하겠다"라며 "우승 기회가 왔을 때는 잡을 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 힘줘 말했다.

김우현에 패한 김준성, 박지민 1613이 공동 2위에 자리했고 이형준(34.웰컴저축은행)과 김찬우(27)가 최종합계 7언더파 133타, 공동 4위로 마쳤다.

한편 '2026 KPGA MY문영 윈터투어'는 '1회 대회'와 '2회 대회'를 끝으로 막을 내렸다.

'2회 대회'서 정상에 오른 김우현이 15,499,38포인트를 쌓아 윈터투어 통합 포인트 부문에서 1위에 올랐다. 뒤를 이어 '1회 대회'서 우승한 양민혁(23)이 15,000.00포인트로 2위, '1회 대회'서 공동 4위, '2회 대회'서 공동 2위의 성적을 적어낸 김준성이 9,574.00포인트로 3위에 자리했다.

