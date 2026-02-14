유은혜 예비후보 "임태희 4년, 민주·혁신·마을·공동체 지우는 데 급급"

유 예비후보, 경기마을공동체협의체 포럼 참석

마을교육의 자율성과 공공성 회복 강조

지역 단위 교육자치공동체 구성과 지원 계획

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보가 경기도 마을교육공동체 현장의 목소리를 직접 청취하고 마을이 다시 교육의 주체로 서는 경기교육의 복원 방향을 제시했다.

유은혜 경기도교육감 예비후보, 2월 13일 '경기마을공동체협의체 발대식 및 포럼' 참석. [사진=유은혜 경기도교육감 예비후보캠프]

유은혜 예비후보는 지난 13일 9의정부역사 내 문화공간 '이음'에서 열린 '경기마을공동체협의체 발대식 및 포럼'에 참석해 마을교육 현주소를 진단하고 마을교육공동체의 가치 회복과 제도적 지원 방안을 모색했다고 14일 밝혔다.

이날 포럼은 마을교육의 뿌리로 평가받는 '꿈의학교' 정신을 되짚고자 경기도 마을교육 활동가들의 연대체인 경기마을공동체협의체(대표 위미경) 주최로 열렸으며 '우리, 다시 꿈꿀 수 있을까'를 주제로 진행됐다.

포럼은 이다연 학생 대표, 박용준 교사, 이은경 운영자 대표, 황은정 마을활동가가 기조발제자로 나서 학생·교사·운영자‧마을활동가의 다양한 시각에서 마을교육의 현실과 의미를 공유했다.

현장에 참석한 31개 시·군 꿈의학교 관계자와 마을교육활동가들은 "행정의 하청업체로 밀려난 마을교육이 다시 교육의 주인공으로 설 수 있기를 바란다"며 경기도교육감선거 예비후보자들에게 잃어버린 마을교육에 대한 분명한 청사진을 제시해 줄 것을 요청했다.

이날 유은혜 예비후보는 마을교육 현장의 생생한 목소리를 경청한 뒤 마을교육의 자율성과 공공성 회복을 중심으로 한 경기교육의 방향성과 정책 비전을 밝혔다.

유은혜 예비후보는 "오늘 이 자리에서 아이들의 꿈이 학교 담장을 넘어 온 마을로 이어졌던 그 시간과 공간이 얼마나 큰 의미를 지녔는지 다시 느꼈다"며 "마을교육공동체와 꿈의학교는 단순한 예산 지원 사업이 아니라, 마을 전체를 민주적인 배움의 생태계로 일궈가는 숭고한 여정이었다"고 평가했다.

이어 유은혜 예비후보는 "임태희 교육감의 지난 4년은 민주를 지우고 혁신을 지우고 마을과 공동체를 지우는 데 급급했다"며 "'관리'와 '효율'이라는 행정 논리 속에서 교육지원청은 보여주기식 성과에 매달렸고 마을교육의 진정한 주인공이었던 현장의 목소리는 외면 받았다"고 비판했다.

그러면서 유은혜 예비후보는"잃어버린 마을교육의 역동성을 되찾고 꿈의학교가 지향했던 가치를 복원해 함께 결정할 권리와 꿈꿀 권리를 보장하겠다"며 "학교와 지역이 협력해 지역 단위의 교육 목표와 내용을 함께 정하고 책임지는 '지역 단위 교육자치공동체'를 구성·지원하고, 지자체·학교·마을을 잇는 중간지원조직도 복원해 내실 있게 운영하겠다"고 밝혔다.

마지막으로 유 예비후보는 "마을은 교육청이나 교육지원청이 필요하다는 것을 수동적으로 제공받는 창고가 아니라 우리 아이들이 무엇을 배울지, 우리 마을이 어떤 교육공동체가 될지를 결정하는 주체여야 한다"며 "품격 높은 교육을 모두가 누릴 수 있는 기본권으로 확립하고 함께 결정하는 권리가 상식이 되는 경기교육을 만들기 위해 끝까지 귀 기울이며 함께 하겠다"고 강조했다.

