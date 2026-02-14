탁구 남녀 복식 임종훈-오준성·김나영-유한나, WTT 첸나이 결승 진출

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 탁구 남자 복식의 임종훈-오준성(이상 한국거래소) 조와 김나영-유한나(포스코인터내셔널) 조가 월드테이블테니스(WTT) 스타 컨텐더 첸나이 2026에서 모두 결승에 올랐다.
임종훈-오준성(이상 한국거래소) 조는 13일(한국시간) 인도 첸나이에서 열린 남자복식 준결승에서 인도의 하미트 데사이-사티얀 그나나세카란 조를 3-0(11-2 11-3 12-10)으로 완파했다.
결승에 오른 임종훈-오준성 조는 프랑스의 티보 포레-플리비엥 코통 조와 정상 자리를 다툰다. 두 선수는 이미 지난해 WTT 컨텐더 스코페와 WTT 스타 컨텐더 무스카트에서 우승을 차지하며 국제 대회 2관왕에 오른 바 있다. 상승세를 이어 이번 대회에서도 정상에 선다면 새 시즌 첫 타이틀을 수확하게 된다.
여자복식에서도 기세는 이어졌다. 김나영-유한나(이상 포스코인터내셔널) 조 역시 준결승에서 인도의 하디 파텔-락시타 나라앙 조를 3-0(11-4 11-4 11-6)으로 제압하며 결승 진출에 성공했다.
이들은 결승에서 일본의 요코이 사쿠라-아오키 사치 조와 맞붙는다. 지난해 WTT 컨텐더 타이위안, WTT 컨텐더 스코페, WTT 컨텐더 라고스를 잇따라 제패하며 3관왕에 올랐던 김나영-유한나 조는 이번 대회에서 2026시즌 첫 우승에 도전한다.
한편 복식뿐 아니라 단식에서도 한국 선수들의 선전이 이어지고 있다. 남자 단식에서는 오준성과 박강현(미래에셋증권), 여자 단식에서는 김나영, 주천희(삼성생명), 이은혜(대한항공)까지 총 5명이 16강에 이름을 올렸다.
wcn05002@newspim.com