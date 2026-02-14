과천시, 굴다리시장 철거 후 임시 포장 완료...새로운 이름 공모 예정

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 보행로에서 40여 년간 운영돼 온 굴다리 시장을 지난 1월 철거하고 잔여 시설물을 정리한 뒤 해당 구간에 대한 임시 포장을 완료했다고 14일 밝혔다.
시에 따르면 이번 조치는 보행 안전을 저해해 온 시설을 정비해 시민 통행 불편을 줄이고 도시 환경을 개선하기 위한 것이다.
시는 철거 이후 폐기물과 노후 시설물을 정리했으며, 오는 3월에는 시민과 함께 봄맞이 대청소와 계절 꽃 심기 등으로 환경 개선 작업을 이어갈 계획이다. 이후에도 단계적인 정비를 계속 추진한다.
이를 통해 보행 중심 공간으로서의 기능을 강화해 시민들이 더 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 한다.
아울러 단순한 물리적 정비에 그치지 않고 기존 '굴다리 시장'이라는 명칭을 대신할 새로운 이름을 공모할 예정이다. 새 이름에는 변화된 공간의 성격과 앞으로의 방향성을 담는다는 계획이다.
신계용 과천시장은 "이번 정비를 계기로 시민들이 더 안전하게 오갈 수 있는 보행 환경을 만들었다"라며 "시민 의견을 반영한 새로운 이름과 함께 변화된 공간의 의미를 완성해 나가겠다"라고 밝혔다.
