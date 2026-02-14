과천시, 설 명절 앞두고 골목형상점가·전통시장 현장 점검

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 설 명절을 앞두고 지난 12일 관내 골목형상점가와 전통시장을 차례로 방문해 명절을 앞둔 지역 상권의 현장 분위기와 이용 상황을 점검했다고 14일 밝혔다.
시에 따르면 이날 현장에는 신계용 과천시장과 관계자들이 함께했으며 먼저 래미안슈르 상점가를 찾아 주민 이용 상황과 상권 흐름을 살폈다.
래미안슈르 상점가는 아파트 단지를 중심으로 형성된 생활형 상권으로 지난해 골목형상점가로 지정된 이후 각종 상권 활성화 사업에 참여하며 주민 일상과 밀접한 상권으로 자리 잡고 있다.
이어 새서울프라자와 제일쇼핑 등 전통시장을 찾아 제수용품과 먹거리 판매 현황, 이용 동선 등을 살폈다.
과천시는 이번 현장 점검을 통해 명절을 앞둔 상권의 운영 상황과 현장의 의견을 살펴보고 향후 상권별 여건과 특성을 고려한 지원 방향을 검토해 나갈 계획이다.
과천시 관계자는 "명절을 앞둔 시기에는 시장과 상점가가 시민 생활과 가장 가까운 공간인 만큼 현장의 흐름을 직접 살피는 것이 중요하다"며 "앞으로도 상권의 특성과 상황을 고려한 행정적 지원을 이어가겠다"고 말했다.
