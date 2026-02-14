광명도시공사, 설 연휴 맞아 시설물 안전 점검 실시

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명도시공사는 설 연휴를 맞이해 운영 중인 시설물을 대상으로 안전 점검을 완료했다고 14일 밝혔다.
공사에 따르면 이번 점검은 설 연휴 전 공사가 운영하는 사업장의 재난 및 안전사고를 사전 예방하기 위해 진행됐다.
이번 안전점검은 ▲비상연락체계▲전기▲소방▲가스▲건축▲토목 등 전반적인 시설물 안전관리 사항에 대해 1차 사업장 자체 점검을 시행하고.안전총괄부서인 안전관리실에서 비상발전기, 배수펌프 등 정상 작동 여부 및 안전조치 상황에 대해 2차 순회 점검을 실시했다.
점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치했으며, 안전사고 위험이 우려되는 구간에 대해서는 신속히 보완 조치를 완료하거나 조치 계획을 수립했다.
서일동 사장은 "설 연휴를 대비한 시설물 사전 안전점검을 통해 위험요인을 조기에 발견 및 조치했다"며 "시민들께서 공사가 관리하는 시설을 안전하게 이용하시고 즐거운 연휴를 보내시길 바란다"고 말했다.
