안양시 '2025 정보공개 종합평가' 3년 연속 우수 등급 달성

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 행정안전부가 주관한 '2025년 정보공개 종합평가'에서 3년 연속 우수 등급을 달성했다고 14일 밝혔다.
시에 따르면 정보공개 종합평가는 정보공개제도 운영의 신뢰성을 확보하고 공공기관의 공개 의무를 제고하기 위해 정보공개 운영실태를 평가하는 것으로 행안부는 매년 중앙행정기관·지방자치단체·공공기관 등 총 561개 기관을 대상으로 평가하고 있다.
안양시는 이번 평가에서 기초지방자치단체 평균(88.35점)보다 높은 92.5점을 받아 2023년부터 3년 연속 우수 등급을 달성하는 성과를 거뒀다.
2025년 정보공개 종합평가는 ▲사전정보▲원문공개▲청구처리▲고객관리▲제도운영 등 5개 분야의 12개 지표에 대해 진행됐다. 12개 지표에서 고루 높은 점수를 기록한 가운데 ▲사전정보공표 등록 건수▲청구처리 적정성▲고객 수요분석 실적 등 3개 지표에서는 만점을 받았다.
시 관계자는 "앞으로도 원문공개, 청구처리 분야 등에 대한 지속적인 모니터링과 개선을 통해 보다 적극적이고 투명한 정보공개를 추진하겠다"고 말했다.
