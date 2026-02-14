김영록 전남지사, 광역단체장 긍정평가 1위

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도 김영록 지사가 전국 광역자치단체장 가운데 가장 높은 직무수행 긍정평가를 받은 것으로 나타났다.
리얼미터가 13일 공개한 '2026년 1월 광역자치단체장 평가' 결과에 따르면 김영록 전남지사는 전월 대비 2.9%포인트(p) 상승한 61.8%의 긍정평가를 기록하며 1위에 올랐다. 긍정평가가 60%대를 넘은 광역단체장은 김 지사가 유일하다.
김 지사는 도민 10명 중 6명 이상이 '도정 운영을 잘하고 있다'고 답한 만큼, 향후 도정 추진에도 힘이 실릴 전망이다. 이어 이철우 경북지사(55.6%), 김진태 강원지사(52.1%), 김관영 전북지사(50.5%), 김두겸 울산시장(50.3%) 등이 상위권에 올랐다.
교육감 직무수행 평가에서는 전남 김대중 교육감이 53.0%로 2개월 연속 1위를 기록했다. 제주 김광수 교육감(52.5%)과 울산 천창수 교육감(50.7%)이 뒤를 이었다.
이번 조사는 리얼미터가 지난해 12월 29~31일, 올해 1월 29~31일 18세 이상 전국 성인 1만3600명(시도별 각 800명)을 대상으로 유무선 임의전화걸기(RDD) 자동응답(ARS) 방식으로 실시했다.
통계분석은 2개월 이동(rolling) 시계열 분석 기법을 적용했으며, 행정안전부 주민등록인구 통계를 기준으로 성별·연령·권역별 가중치를 부여했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%포인트, 응답률은 3.3%다.
