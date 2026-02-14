목포해경, 8개 시·군 설 연휴 연안사고 '주의보' 발령

국민 안전의식 환기…5일간 연안 순찰 강화
[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 목포해양경찰서는 설 연휴 기간 해양사고 예방을 위해 14일부터 18일까지 5일간 연안사고 위험예보제 '주의보' 단계를 발령했다고 14일 밝혔다.
이번 주의보는 목포시를 비롯해 신안·무안·해남·진도·영암·영광·함평 등 관내 8개 시·군 연안 지역에 내려졌다.
연안사고 위험예보제는 '연안사고 안전관리규정'에 따라 해상 기상 악화나 자연재난 등으로 안전사고가 우려될 때 발령하는 제도로 '관심' '주의보' '경보' 3단계로 운영된다. '주의보'는 해역 내 위험구역에서 사고 발생 가능성과 피해 확산이 우려되는 경우 발하는 예보 단계이다.
목포해경은 주의보 기간 중 연안 해역과 항포구, 갯바위, 해안 저지대 등 사고 취약 지역을 중심으로 해·육상 순찰을 강화할 방침이다. 또 지자체와 협력해 파출소 전광판, 안내 방송, 캠페인 홍보 등을 통해 안전 계도 활동을 병행한다.
목포해경 관계자는 "명절 기간 고향을 찾은 귀성객들이 안전하게 연휴를 보낼 수 있도록 각별한 주의를 당부드린다"며 "해양사고 대비를 위한 즉응 태세를 유지하고, 국민 안전 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com