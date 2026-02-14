전북 '제3 금융중심지' 도전 본격화

자산운용 중심 금융생태계 구축 가속

민관 협력 기반 금융특화도시 실현 박차

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 자산운용 특화 전략을 앞세워 '제3 금융중심지' 지정에 속도를 내고 있다.

국민연금공단 기금운용본부 이전 이후 8년간 인프라와 제도, 인력 양성 기반을 다져온 전북이 금융도시 도약의 분수령을 맞았다. 금융권과의 협력 확대로 실질적 성과 창출에 나선 모습이다.

김관영 지사가 지난 4일 이억원 금융위원회 위원장을 면담했다.[사진=전북자치도]

14일 전북도에 따르면 도는 지난달 29일 금융위원회에 금융중심지 개발계획을 제출했다. 세계 3대 연기금 가운데 하나인 국민연금 기금운용본부가 자리한 강점을 토대로 '자산운용 중심 금융생태계' 조성에 나선다는 구상이다. 해당 과제는 세 차례 대통령 공약에도 반영된 바 있다.

전북의 도전은 2017년 국민연금 기금운용본부 이전 이후 본격화됐다. 2019년 연구용역을 통해 자산운용 중심 금융도시 모델을 설정했고, 2022년 민선 8기 출범과 함께 핵심 공약으로 재확인했다.

2023년에는 정치권·경제계가 참여한 전북 금융도시 추진위원회를 출범시켜 추진체계를 강화했다. 2024년에는 고려대학교 산학협력단 연구를 통해 금융허브 마스터플랜과 발전전략을 구체화했다.

인프라 확충도 병행했다. 2021년 국민연금공단 글로벌기금관과 전북테크비즈센터가 문을 열었고 금융 빅데이터센터도 구축됐다.

2023년 금융혁신 공유오피스 조성과 데이터안심구역 지정에 이어 2024년에는 전국 최초로 핀테크 육성지구로 지정됐다. 한국핀테크지원센터 전북분원 유치로 기업 지원 기반도 넓혔다. 국제 금융경제포럼 '지니포럼' 역시 2020년부터 6차례 열며 대외 인지도를 높였다.

제도적 기반도 갖췄다. 2024년 12월 전북특별법에 금융산업 육성 특례가 반영되면서 이전 금융기관에 대한 입지·설비·고용·교육훈련 보조금 지원 근거가 마련됐다.

금융전문인력 양성기관 및 핀테크 육성지구 지정 등 5개 금융특례도 조례에 담겼다. 현재까지 기금운용 전문인력 130명, 지역대학 연계 백오피스 인력 210명을 배출했으며, 금융 빅데이터·핀테크 기업도 매년 12개사 안팎으로 육성하고 있다.

지난해 7월 열린 여성금융포럼[사진=전북자치도]

금융기관과의 협력도 확대 중이다. 도는 이전 금융기관 간담회를 정례화해 애로사항을 수렴해 왔다. 신한금융그룹과는 사무실 이전, 지역인재 채용, 사회공헌 연계 등을 논의했고, KB금융그룹과도 지역상생 간담회를 열었다.

이에 따라 양 금융그룹은 전북혁신도시 내 금융타운 및 자본시장 허브 조성 계획을 발표했다.

이달에는 전북도·국민연금공단·KB금융그룹 간 업무협약이 체결될 예정이며, 신한금융의 전주 금융허브 출범식도 열린다. 도는 한국투자공사(KIC), 중소기업은행, 7대 공제회 등 자산운용 특화 공공금융기관 추가 유치에도 주력할 방침이다.

김관영 전북지사는 "국민연금을 중심으로 국내외 16개 금융기관이 집적되며 선순환 구조가 형성됐다"며 "제3 금융중심지 지정을 통해 청년층이 선호하는 고부가가치 일자리 창출과 국가 균형발전에 기여하겠다"고 밝혔다.

