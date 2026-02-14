[인터뷰] 최정호 "중앙정부 경험 바탕으로 익산 발전 이끌겠다"

전체기사 최신뉴스 GAM
KTX 익산역·국가식품클러스터 연계한 도시 경쟁력 강화
청년 만원주택·K-컬처 산업으로 인구 유출 대응
교통·산업·정주 혁신으로 살고 싶은 도시 구현

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장 예비후보는 14일 뉴스핌과 인터뷰를 통해 "인구 감소, 청년 유출, 산업 정체의 3중고에 놓인 익산시는 발전과 쇠락의 갈림길에 놓였다"며 중앙정부 경험을 바탕으로 KTX 익산역과 국가식품클러스터를 축으로 교통·산업·청년 정주를 연결하는 구조 개편을 핵심 해법으로 제시했다.

그는 특히 복합환승센터 구축과 청년 만원주택 도입, K-컬처 산업 육성을 통해 '살고 싶은 도시'로의 체질 개선을 본격화하겠다는 구상이다.

최정호 익산시장 예비후보[사진=뉴스핌DB] 2026.02.14 lbs0964@newspim.com

이번에 익산시장에 출마하는 가장 큰 이유는 


▲나는 익산시 망성면에서 태어나 성장했다. 이후 국토교통부와 중앙정부에서 공직 생활을 하며 익산을 중앙정부의 시각에서 바라볼 기회를 가졌다.

국가 정책의 현장에서 고향을 다시 보니 익산이 가진 가능성과 함께 시급히 풀어야 할 구조적 과제들이 더욱 분명하게 보였다. 이러한 경험과 전문성을 바탕으로 고향 익산의 미래를 위해 실질적인 역할을 해야겠다고 판단했고, 그래서 출마를 결심했다.

현재 익산은 인구 27만 명 붕괴 위험과 청년 유출, KTX 익산역의 잠재력 미활용, 국가식품클러스터의 성과가 지역경제로 확산되지 못하는 정체 현상을 동시에 겪고 있다. 지금 이 골든타임을 놓치면 도시 경쟁력은 더 약화될 수밖에 없다고 본다.

국토교통부에서 쌓은 정책 경험과 중앙정부 네트워크는 익산에 필요한 국가사업을 유치하고 도시 경쟁력을 높이는 데 중요한 기반이 된다.

나는 중앙과 지역을 잇는 가교 역할을 하며 청년이 머물고 기업이 찾아오는 도시를 만드는 데 집중하려 한다. 이번 출마는 개인적 도전이 아니라 고향 익산의 지속 가능한 발전을 위한 책임이자 사명이라고 생각한다.

익산의 가장 시급한 현안은 무엇이며, 이를 해결하기 위한 핵심 공약은

▲가장 시급한 문제는 인구 감소와 청년 유출로 인한 도시 활력 저하다. 동시에 KTX 익산역과 국가식품클러스터 같은 핵심 자산이 실제 일자리와 성장으로 충분히 연결되지 못하고 있다는 구조적 한계도 있다. 나는 이 연결고리가 약하다는 점이 현재 익산 경쟁력을 약화시키는 원인이라고 판단한다.

핵심 공약은 두 가지다. 첫째, 익산역 복합환승센터 건립이다. 익산역 일대를 호텔·컨벤션·백화점·상업시설이 집약된 선상 복합도시로 조성한다.

2028년 상용화를 목표로 하는 5인승 수직이착륙 드론택시(UAM) 터미널 유치도 추진해 광주·전주·새만금·세종을 30분 생활권으로 연결한다. 세종의 배후 수요와 새만금의 산업 수요를 익산이 흡수하는 골든 트라이앵글을 완성하겠다.

둘째, 체류형 한류 K-컬처 글로벌 문화도시 조성이다. 익산은 마한의 중심이자 백제 왕도로서 한(韓) 문화의 뿌리를 가진 도시다.

이 자산을 단순 관광이 아니라 K-콘텐츠 산업으로 확장한다. 한류 K-콘텐츠 밸리를 조성해 영화·드라마·웹툰·애니메이션·게임·OTT 등 콘텐츠를 제작하고 소비하는 산업도시로 전환한다. 청년 콘텐츠 일자리를 만들고 정부 K-컬처 전략과 연계해 국비와 민간 투자를 유치하겠다.

인구 감소와 청년 유출이 지속되는 상황에서 익산의 성장 전략은 

▲나는 교통·산업·정주 여건을 하나의 축으로 연결해야 한다고 본다. KTX 익산역을 중심으로 기업과 일자리를 유치하고 ▲국가식품클러스터를 고도화해 산업 기반을 강화한다. 동시에 청년 주거와 창업 환경을 개선해 사람이 머무는 구조를 만든다.

첫째, 익산형 청년 만원주택이다. 월 임대료 1만 원 수준의 주거 모델을 도입해 청년과 신혼부부의 부담을 낮춘다. 기존 주택 매입·임대 방식을 활용해 빠르게 공급 효과를 내겠다.

둘째, 청년 문화·창업 특구 조성이다. 원도심 중앙동 일대를 청년 문화·창업 특구로 지정하고 공실 상가를 활용해 로컬벤처를 육성한다. AI 창업혁신센터를 중심으로 IT·문화관광·스마트물류 분야 스타트업 생태계를 구축하겠다.

셋째, 익산형 인재 정착 사다리 구축이다. 진로융합교육원을 통해 AI·디지털·문화콘텐츠 교육을 강화하고 지역 대학·기업과 연계해 교육에서 창업·취업까지 이어지는 선순환 구조를 만든다. 청년이 익산에서 배우고 일하며 정착할 수 있는 기반을 마련하겠다.

과거 익산시정 가운데 계승해야 할 점과 바꿔야 할 점은 

▲계승해야 할 점은 두 가지다. 첫째, 국가식품클러스터 유치와 백제 역사유적지구 관리 등 익산의 기초 자산을 닦아온 점이다. 둘째, 청년 정책의 방향성이다. 최근 30대 인구 유입 증가는 의미 있는 흐름이며 이를 더 발전시켜야 한다.

바꿔야 할 점도 분명하다. 이제는 단순한 관리 행정을 넘어 국가 정책과 국비를 전략적으로 연결해 도시 구조를 바꾸는 단계로 나아가야 한다. 인구 감소와 산업 정체를 해결하기 위해서는 중앙정부 정책 구조를 이해하고 실행 경험을 갖춘 리더십이 필요하다. 익산이 교통·산업·도시 전략을 하나로 묶는 전환점을 만들어야 할 시점이다.

최정호 익산시장 예비후보가 시민들과 호흡을 같이하며 공감대를 넓혀가고 있다.[사진=최정호]2026.02.14 lbs0964@newspim.com

다른 예비후보들과 비교했을 때 차별화된 강점은 


▲첫째, 중앙정부 정책 실행 경험이다. 정책이 기획에서 예산 확보, 제도 설계, 집행에 이르기까지 어떤 과정을 거치는지 직접 경험했다.

둘째, 대규모 공공사업 집행 경험이다. 국토교통부 차관으로 재직하며 철도와 도로 등 국가 기간 교통망 사업과 관련된 정책 집행 과정에 참여했다. 국비가 수반되는 사업의 절차와 현실적 가능성을 잘 알고 있다.

셋째, 실효성 중심의 정책 추진 전략이다. 새로운 제도를 무리하게 도입하기보다 기존 제도를 지역 여건에 맞게 정교하게 활용하는 접근이 더 현실적이라고 본다. 한국토지주택공사(LH)의 기존 주택 매입·임대 방식이나 철도 기반 물류 시범사업처럼 제도 안에서 실행력을 높이는 전략을 추진하겠다.

익산시장에 당선된다면 가장 먼저 손대고 싶은 과제는 


▲가장 먼저 추진할 과제는 청년 정주다. 청년이 지역을 떠나는 이유는 일자리뿐 아니라 주거비 부담, 문화와 교육 환경, 미래에 대한 기대감 등 복합적 요인 때문이다. 따라서 여러 분야가 함께 움직여야 한다고 본다.

우선 체감도가 높은 주거 분야부터 개선한다. 익산형 청년 만원주택을 통해 임기 초반부터 실제 공급이 늘어나는 구조를 만들겠다. 기존 주택 매입·임대 방식을 적극 활용해 속도감 있게 추진한다.

동시에 일자리 기반과 교육 인프라, 문화·여가 환경을 함께 강화한다. 청년이 단순히 버티는 도시가 아니라 스스로 머물고 싶어 하는 도시를 만드는 것이 목표다.

유권자들에게 꼭 전하고 싶은 메시지는 

▲지금 익산은 분명한 전환점에 서 있다. KTX 익산역과 국가식품클러스터라는 성장 자산을 어떻게 연결하고 실행하느냐에 따라 도시의 미래가 달라진다. 지금 결정을 미루면 기회는 다른 도시로 넘어갈 수밖에 없다.

청년 정주는 단순한 구호가 아니다. 주거·일자리·교육·문화 환경이 함께 바뀌어야 가능한 일이다. 나는 중앙정부에서 쌓은 경험과 실행력을 바탕으로 시민이 체감할 수 있는 변화를 차분하게 만들어 가겠다.

익산이 살 만한 도시를 넘어 살고 싶은 도시로 나아가도록 책임 있게 역할을 하겠다.

lbs0964@newspim.com

