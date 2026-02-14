'교체 출전' 이강인, 턴오버 실수... PSG, 렌에 1-3 패배

PSG, 리그 8연승 무산···랑스 승리 시 선두 자리 내줘

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 이강인이 교체로 투입돼 활발한 움직임을 보였지만, 한 차례 치명적인 턴오버가 실점으로 연결되며 아쉬움을 남겼다.

파리 생제르맹 FC(PSG)는 14일 오전(한국시간) 프랑스 렌의 로아존 파르크에서 열린 2025~2026시즌 리그 1 22라운드 원정 경기에서 스타드 렌 FC에 1-3으로 패했다.

[렌 로이터=뉴스핌] PSG의 이강인(왼쪽)이 14일에 열린 렌과의 경기에서 흐비차를 대신해 교체 투입됐다. 2026.02.14 wcn05002@newspim.com

최근 리그 7연승의 상승세를 달리던 PSG는 이날 일격을 당하며 승점 51(16승 3무 3패)에 머물렀다. 한 경기를 덜 치른 랑스(승점 49)가 15일 파리FC전에서 승리할 경우 선두 자리까지 내줄 수 있는 상황이다. 반면 렌은 3연패에서 벗어나 승점 34(9승 7무 6패)로 5위에 올라섰다.

이강인은 벤치에서 경기를 시작했다. 지난 9일 올랭피크 마르세유와의 21라운드 홈 경기에서 후반 교체 투입 6분 만에 리그 2호 골을 터뜨리며 존재감을 드러냈던 그는 이날도 후반 조커로 출격했다. 팀이 0-1로 뒤진 후반 15분, 데지레 두에와 흐비차 크바라츠헬리아가 빠지면서 브래들리 바르콜라와 함께 그라운드를 밟았다.

경기 흐름은 PSG에 불리하게 전개됐다. 전반 34분 무사 알 타마리에게 선제골을 내준 데 이어, 후반 24분 코너킥 상황에서 에스테반 레폴에게 헤더 추가골을 허용하며 0-2까지 끌려갔다. 다급해진 PSG는 곧바로 반격에 나섰고, 후반 26분 우스만 뎀벨레의 헤더 골로 한 점을 만회하며 1-2로 추격의 불씨를 살렸다.

그러나 승부의 균형은 오래가지 않았다. 후반 35분, 오른쪽 측면에서 공을 잡은 이강인이 중앙으로 파고들던 과정에서 상대 압박에 막혀 공을 빼앗겼다. 이 장면이 곧바로 렌의 역습으로 이어졌고, 브릴 엠볼로가 마침표를 찍으며 스코어는 1-3이 됐다. 추격 흐름이 끊긴 PSG는 끝내 추가 득점에 실패하며 고개를 숙였다.

약 30분을 소화한 이강인은 공격 포인트를 기록하지는 못했지만, 슈팅(유효슈팅) 1회를 시도했고, 패스 성공률은 94%(18회 시도 중 17회 성공)를 기록했다. 기회 창출 2회, 공격 지역 패스 1회, 드리블 성공률 100%(2회 성공) 등 적극적인 움직임도 보였다. 축구 통계 매체 '풋몹'은 그에게 평점 6.9점을 부여했다.

