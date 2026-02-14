청주시, 장년층 1인 가구 전수조사…고독사 고위험군 345명 확인

"지속적 관리로 '고독사 없는 청주' 추진"

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 청주시는 장년층 저소득 1인 가구를 대상으로 전수조사를 실시한 결과 고독사 고위험군 345명을 발굴했다고 14일 밝혔다.

시는 복지 사각지대에 놓인 장년층의 사회적 고립을 막고 고독사를 예방하기 위해 2024년 9월부터 2025년 12월까지 지역 내 50∼64세 1인 가구(수급자·차상위계층) 5189명을 대상으로 전수조사를 진행했다.

청주시가 고독사 고위험군 345명을 발굴해 지속적인 관리에 들어갔다. 사진은 기사와 관련없음.[사진=뉴스핌DB]

조사는 보건복지부의 '사회적 고립가구 조사표'를 활용해 방문 및 유선 방식으로 이뤄졌으며 조사 결과 전체의 약 6.6%가 고위험군으로 분류됐다.

남성이 224명(64.9%)으로 여성 121명(35.1%)보다 두 배 가까이 많았다. 연령별로는 ▲50∼54세 57명▲55∼59세 93명▲60∼64세 195명 등으로, 연령이 높을수록 고위험군 비중이 증가했다.

시는 발굴한 345명 전원에게 안부 확인 서비스를 최소 1개 이상 연계해 일회성 지원이 아닌 지속적 관리체계를 구축할 방침이다. 주요 서비스로는 2주 단위로 생필품을 전달하며 안부를 살피는 '안부 살핌 우편서비스', 지역 농산물 꾸러미를 제공하는 '촌데레 밥상 지원', 한국전력공사와 협력해 전력 사용량을 기반으로 이상 징후를 확인하는 '1인 가구 안부 살핌 서비스' 등이 있다.

스마트 기반 관리도 병행한다. '청주 살피미 안녕! 앱'은 일정 시간 휴대전화 사용이 없을 경우 등록된 보호자에게 구호 문자를 발송하는 시스템으로, 2025년 12월 기준 1327명이 설치해 이용 중이다.

이와 함께 7개 종합사회복지관과 협력해 '건강한 한 끼', '생활환경 개선 지원' 등 32개 특화사업을 추진하고, 읍면동 지역사회보장협의체의 마을복지사업과 연계해 사회적 관계망 형성도 지원할 계획이다.

시 관계자는 "이번 전수조사는 숨어 있는 위기 이웃을 선제적으로 발굴했다는 데 의미가 있다"며 "체계적인 관리와 따뜻한 돌봄으로 고독사 없는 청주를 만들어가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com