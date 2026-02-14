'銅 따고 불륜 고백' 레그레이드, 銅 추가 획득 후엔 '침묵'

바이애슬론 남자 10㎞ 스프린트 3위로 골인

프랑스 마예 2관왕… 최두진 90위로 최하위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 바이애슬론 남자 20㎞ 개인 경기에서 동메달을 따낸 뒤 뜬금없는 '불륜 고백'으로 논란과 화제를 불러일으킨 스투를라 홀름 레그레이드(노르웨이)가 남자 10㎞ 스프린트에서 동메달을 추가했다. 하지만 이번엔 어떤 개인적인 사생활 언급은 하지 않았다. 그는 '불륜 고백' 하루 뒤 "노르웨이 바이애슬론의 축제여야 할 날에 개인적인 이야기를 끌어들인 것을 깊이 후회한다"며 사과했다.

[사우스티롤 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 노르웨이 스투를라 홀름 레그레이드가 13일 바이애슬론 남자 10㎞ 스프린트 시상대에서 포즈를 취하고 있다. 2026.02.13 psoq1337@newspim.com

레그레이드는 13일(한국시간) 이탈리아 안테르셀바 바이애슬론 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 바이애슬론 남자 10㎞ 스프린트에서 23분9초0을 기록, 캉탱 피용 마예(프랑스·22분53초1)와 베틀레 쇼스타드 크리스티안센(노르웨이·23분06초8)에 이어 동메달을 목에 걸었다.

레그레이드는 실력보다 방송 생중계 인터뷰를 통해 자신의 불륜 사실을 공개해 더 유명해진 선수다. 그는 지난 10일 남자 20㎞ 개인 경기에서 동메달을 획득 후 노르웨이 방송사 NRK와 인터뷰에서 "6개월 전 제 인생의 사랑을 만났다. 세상에서 가장 아름답고 다정한 사람이었다"라며 "3개월 전 인생 최대 실수를 범했다. 그녀를 두고 바람을 피웠다"고 털어놔 시청자들을 깜짝 놀라게 했다. 이어 "지금 이런 말을 해서 무엇을 얻을 수 있을지 모르겠지만 최근 운동은 뒷전이었다. 메달을 그녀와 나누고 싶다"고 읍소했다.

[사우스티롤 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 노르웨이 스투를라 홀름 레그레이드가 13일 바이애슬론 남자 10㎞ 스프린트 시상대에서 기쁨을 표하고 있다. 2026.02.13 psoq1337@newspim.com

레그레이드의 황당한 불륜 고백에 여자 친구는 인터뷰를 통해 "이런 상황에 놓이길 원하지 않았다. 전 세계인 앞에서 외도 사실이 아닌 사랑을 고백했어도 좋은 기분이 아니었을 것"이라며 "불륜을 절대 용서할 수 없다"고 일축했다.

느닷없는 불륜 고백 때문에 팀 동료에게 곱지 않은 시선을 받은 레그레이드는 위축될 뻔도 했지만 강철같은 멘털로 훈련에 집중하며 이번 대회 자신의 두 번째 동메달을 획득했다. 그는 사격에서 단 한 차례 실수도 없이 은메달까지 노렸지만, 대표팀 동료 크리스티안센에게 2.2초 차로 밀렸다. 우승한 마예는 혼성 계주 4×6㎞ 계주에 이어 2관왕을 차지했다.

한국의 최두진(포천시청)은 엎드려쏴에서 3발을 실수하는 아쉬움 속에 28분05초7로 결승선을 통과하며 최하위인 90위에 그쳤다.

