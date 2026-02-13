서울시, SH 감사 착수…김경 '매입임대주택 압박' 의혹

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 공천헌금 1억원 의혹으로 구속영장이 청구된 김경 전 서울시의원이 임대주택 매입 물량을 늘리라고 서울도시주택공사(SH)를 압박해 김 전 의원 가족이 이득을 봤다는 의혹이 나오자 서울시가 감사에 나섰다.
서울시 감사위원회는 13일 "경제정의실천시민연합(경실련)이 발표한 보도자료와 관련해 SH를 대상으로 매입임대주택의 매입기준 및 선정 과정 등에 대한 감사를 진행할 예정"이라고 밝혔다.
앞서 경실련은 전날 기자회견을 열어 김 전 시의원 가족회사가 SH에 매각한 오피스텔 2동과 서울시의회 회의록을 조사한 결과를 발표했다. 경실련은 김 전 시의원이 시의회 도시계획균형위원회 위원으로 활동하던 2020년 7월부터 2022년 6월까지 수차례 SH에 매입임대주택 공급 물량을 늘리고 가격을 인상하도록 압박했다고 지적했다.
문제가 된 김 전 시의원의 가족 회사 가운데 한 곳이 SH에 매각한 천호동 오피스텔 2동의 SH 매입가는 각각 147억원과 133억원으로, 회사의 개발 이익이 85억원에 달할 것으로 추산됐다.
경실련은 "서울시는 부정부패와 고가매입, 부동산시장 과열 논란인 매입임대주택 정책을 즉각 재검토하라"고 주장했다.
김 전 시의원은 공천헌금 외에도 가족이 운영하거나 관련된 회사들이 서울시 산하기관에서 발주하는 용역을 총 수백억원 규모 수주했다는 의혹도 받는다.
