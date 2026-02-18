"짜장면 나누고 말벗 돼 드려요"...지역 취약계층 지키는 '한마음 봉사 모임'

성북강북교육지원청 시설관리 공무원들 모임서 시작

전기·수도 고치고 독거노인 찾아가 말벗도 '큰 힘'

15년째 이어온 조용한 공익활동..."마음만 있으면 함께"

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = "서울시교육청 공무원은 물론이고 기술이 없더라도 마음만 있다면 누구에게나 열려 있어요. 가입이 부담스럽다면 그냥 한 번 일손 보태러 와보셨으면 좋겠어요. 와서 같이 땀 흘려보고 어르신들 웃는 얼굴을 한 번 보고 나면, 아마 다음에는 본인이 먼저 물어보게 될 겁니다. '다음엔 언제 나가요?'라고."

정상윤 한마음 봉사 모임 회장은 봉사의 매력을 이같이 설명했다. 성북강북교육지원청 시설관리 주무관들이 자발적으로 모인 '한마음 봉사 모임'의 시작은 의외로 소박했다. 약 15년 전 주무관 몇 명이 한 달에 한두 번 술자리를 갖던 걸 '우리 기술을 좋은 일에 한 번 써보자'는 말이 나왔고 그 말이 지금까지 이어지는 봉사단의 출발점이 됐다.

2023년도 꾸러기 아동센터 재능기부. [사진=한마음 봉사 모임]

처음 이들이 떠올린 대상은 학교 안에 있는 한부모·조부모 가정 아이들이었다. 학교 사회복지사를 찾아가 제안했지만 학교 측은 조심스러웠다. 혹시라도 집 수리 과정에서 사고나 불미스러운 일이 생기면 누가 책임질 수 있겠느냐는 이유였다. 이들은 방향을 틀어 복지관을 찾았다. 그렇게 연결된 곳이 번3동, 삼양동 일대 독거노인 가정이었다. 이들은 직접 집에 방문해 전기·수도·보일러 등 시설을 손보는 일로 첫 봉사를 시작했다.

한마음 봉사 모임의 활동은 시설 재능기부, 독거노인 방문, 식사·김치 나눔 세 가지로 이뤄진다. 먼저 시설관리 기술을 활용한 재능기부가 기본이다. 전기, 소방, 건축, 토목, 인테리어, 청소까지 학교 시설을 관리하며 쌓은 기술을 지역 아동복지센터와 연계해 쓰고 있다. 상·하반기 1년에 두 차례, 아동복지센터와 공부방, 복지관 내부를 수리하고 도배·장판을 손보는 작업이 대표적이다.

독거노인 가정 방문도 하고 있다. 특히 올해부터는 임대아파트 독거노인 가정으로 활동 반경을 넓혔다. 김정규 한마음 봉사 모임 대표는 "예전에는 돈이나 물건을 지원하는 것만 봉사라고 생각했다"며 "하지만 집집마다 찾아가 전등을 갈아주고, 고장 난 수도를 고치며 자연스레 나누는 대화 속에서 생각이 바뀌었다"고 설명했다. 어르신들에게는 말벗이 물질 지원 못지않은 '재능기부'라는 사실을 현장에서 깨달은 것이다.

식사와 김치 나눔도 시작했다. 연초에는 독거노인 가정을 대상으로 김치를 직접 사서 집집마다 배달했다. 전액 회원들의 회비와 사비로 마련한 김치다. 작년에는 복지관 식당을 빌려 짜장면 나눔 행사를 열었는데 어르신들이 좋아하는 모습에 규모를 키울 계획도 세우고 있다.

"재능기부라고 해서 기술만 떠올렸는데 전등 하나 갈아주면서 어르신이 내주는 음료수 한 잔, 떡 한 조각을 같이 먹어주는 것. 그것도 봉사더라고요. 뒤통수를 맞은 느낌이었어요."

김태훈 한마음 봉사 모임 총무는 봉사 현장에서 마주한 장면들이 봉사의 의미를 다시 묻게 했다고 말했다. 정상윤 회장은 "어르신들이 우리가 고쳐준 것보다 와서 눈 한 번 마주쳐주는 걸 더 좋아한다는 걸 올해에서야 깨달았다"고 강조했다.

한마음 봉사 모임의 현재 회원은 21명이다. 이 가운데는 이미 정년퇴직을 했지만 아직도 함께 봉사 현장을 찾는 이들도 있다. 회비는 1인당 월 1만5000원으로 김치 나눔과 식사 봉사를 병행하기에는 턱없이 부족하다.

정 회장은 "양으로 승부하고 싶지만 예산과 인력이 항상 문제"라며 "회비를 2만 원 이상으로 올리는 방안도 논의 중이지만 회원들에게만 부담을 더 씌우는 건 아닌지 고민이 크다"고 털어놨다. 보다 안정적인 활동을 위해 외부 지원이 필요하지만 여러 현실적인 문제에 막혀 있다.

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = (사진 왼쪽부터) 김태훈 총무, 정상윤 회장, 김정규 대표. 2026.02.17 hyeng0@newspim.com

회원 확장 역시 고민거리다. 모임은 최근 회칙을 개정해 이해충돌이 없는 한 서울시교육청 소속 공무원뿐 아니라 일반 시민들에게도 문을 열도록 했다. 김 대표는 "새로운 회원들은 가입 전에 함께 봉사해보고 가입하는 것을 권한다"며 "직접 땀 흘려보고 진심으로 같이 하고 싶다는 생각이 들 때 가입해도 늦지 않는다"고 언급했다.

한마음 봉사 모임의 특징 중 하나는 가족 참여다. 한 회원은 딸과 조카를 데리고 봉사에 나간다. 어릴 때부터 아버지가 봉사하는 모습을 지켜본 딸은 고3이 돼서도 시간이 맞는 주말이면 여전히 함께 현장을 찾는다.

봉사를 하면서 드는 고민도 있다. 김 대표는 "내 마음에서 우러나는 봉사냐, 남들에게 잘 보이고 싶은 마음이 섞여 있느냐는 고민이 늘 있다"며 "봉사하면 사람들이 나를 좋게 보겠지 하는 마음이 분명 어딘가에 있다. 그게 더 커지지 않았으면 좋겠다"고 심정을 밝혔다.

하지만 막상 현장에 나가면 생각이 바뀐다. 김 총무는 "문이 보이지 않을 정도로 물건이 쌓인 빌라에서 대문을 찾아 들어가 집을 정리해 주고 짜장면 한 그릇을 금세 비우고 '한 그릇만 더 달라'고 말하던 어르신들을 떠올리다 보면 힘들어도 다음 봉사를 기다리게 된다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com