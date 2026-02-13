김영록 전남지사, 설 앞두고 광양·여수 전통시장 현장 점검

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 전남도지사가 설 명절을 앞두고 전통시장 현장을 찾아 민생경제 안정을 위한 행보에 나섰다.
김 지사는 13일 광양 중마시장과 여수 서시장 주변시장을 잇따라 방문해 물가 동향을 점검하고 상인들을 격려했다.
그는 지역사랑상품권으로 설 제수용품과 지역특산품을 직접 구입하며 경기 침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 상인들의 애로사항을 청취했다.
김 지사는 "전통시장은 지역경제와 직결된 생활 기반"이라며 "활성화를 위한 시책을 적극 발굴하고 소상공인과의 소통을 강화하겠다"고 밝혔다.
이어 "도민들께서 전통시장을 많이 이용해 지역 상권이 활기를 되찾길 바란다"고 당부했다.
또한 그는 전남·광주 통합 추진과 연계한 민생경제 안정 대책을 설명하고, 시장 상인들이 안정적으로 영업할 수 있도록 적극 지원하겠다는 뜻을 전했다.
시장 이용객들과 인사를 나누며 지역 인심이 살아 있는 전통시장의 가치를 강조하고, 풍요롭고 따뜻한 명절을 보내길 바란다는 덕담도 건넸다.
