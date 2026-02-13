진주시, 설 명절 맞아 진주역서 관광 홍보 캠페인 전개

주요 관광지 소개·기념품 제공
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 설 명절을 맞아 귀성객과 관광객을 대상으로 진주 관광 홍보 캠페인을 펼치며 지역 관광자원 알리기에 나섰다.
시는 13일 진주역 일원에서 '설 명절 관광 홍보 캠페인'을 실시했다고 밝혔다. 이번 행사는 고향을 찾은 귀성객과 진주를 찾은 관광객에게 따뜻한 환영 인사를 전하고, 봄철 재방문을 유도하기 위해 마련됐다.
시와 진주문화관광재단, 관광 홍보 요원, 관광 캐릭터 '하모'와 '하모프렌즈 아요'가 함께 참여해 귀성객을 맞이하며 관광 안내와 기념품을 전달했다. 행사장에는 주요 관광지 안내 배너와 홍보물을 비치하고, 봄철 주요 관광 콘텐츠를 소개했다.
시는 '설에 다녀가고, 봄에 또 놀러와요 진주'라는 문구를 중심으로 방문객에게 친근하게 다가서며 진주 관광의 매력을 알렸다.
조규일 시장은 "설 명절을 맞아 귀성객에게 진주의 관광 매력을 알리고, 봄철 관광으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 현장 홍보를 진행했다"며 "앞으로도 계절별 특성에 맞춘 현장형 관광 홍보를 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
