BNK부산은행, 설 귀성객 대상 이동점포 운영…신권교환 서비스

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행은 설 명절을 맞아 13일부터 14일까지 이틀간 부산역과 남해고속도로 순천방향 진영휴게소 두 곳에서 이동점포를 운영한다고 13일 밝혔다.
이동점포는 설 세뱃돈 마련을 위한 신권 교환 업무를 지원하며, 운영 시간은 오전 10시부터 오후 4시까지다.
귀성길에 오르는 시민들이 별도의 영업점 방문 없이 교통 거점에서 신권을 교환할 수 있도록 이동점포를 운영해 고객 접근성과 효율성을 높였다.
박재홍 영업추진부장은 "고향을 찾는 고객들에게 조금이나마 편리함을 드리고자 이동점포를 마련했다"라며 "부산을 기반으로 지역경제와 함께 성장해 온 금융기관인 만큼 고객이 필요한 현장에서 실질적인 금융 지원을 이어가겠다"고 말했다.
부산은행은 명절 이동점포 운영 외에도 금융 접근성이 낮은 지역에 직접 찾아가는 금융 지원과 국제크루즈 이용 외국인 관광객 대상 환전 지원, 지역 축제 현장 금융 편의 제공 등 현장 중심 활동을 지속적으로 확대하고 있다.
