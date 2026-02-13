배우 황정음, 전 소속사로부터 자택 가압류 당해… 청구액 2억 8000만원

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 배우 황정음의 전 소속사 와이원엔터테인먼트가 황정음 소유의 이태원 고급 단독주택에 대해 가압류를 진행했다.
13일 와이원엔터테인먼트 측은 공식 입장을 통해 "당사는 현재 진행 중인 법적 절차와 관련해 법원의 결정을 존중한다"고 밝혔다.
이어 "구체적인 사항은 사법 절차에 영향을 미칠 수 있어, 현 단계에서 확인해 드리거나 언급하기 어려운 점 양해 부탁드린다"며 구체적인 청구 원인에 대해서는 말을 아꼈다. 소속사는 "향후에도 관련 절차에 따라 성실히 대응하겠다"고 덧붙였다.
앞서 이날 한 매체는 "와이원엔터테인먼트가 최근 황정음이 소유한 이태원 단독주택의 토지와 건물에 가압류를 신청했다"고 보도했다.
보도에 따르면 서울중앙지방법원은 지난 10일 이를 인용해 가압류를 결정했다. 청구 금액은 2억 8200만원으로 알려졌다. 황정음은 해당 주택을 지난 2020년 46억원에 매입한 바 있다.
한편 황정음은 지난해 회삿돈 약 43억원을 횡령한 혐의로 불구속기소 돼, 같은 해 9월 징역 2년에 집행유예 4년을 선고받았다. 또한 2022년 1인 기획사인 '훈민정음엔터'를 설립한 후 4년간 대중문화예술기획업에 등록하지 않은 사실이 드러나 논란을 빚기도 했다.
