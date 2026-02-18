(수요일·음력 1월2일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 2월18일(수요일·음력 1월2일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 이 세상 모든 것을 사랑할 마음이겠다.
72년생 : 남김없이 쏟아 부어야 하겠다.
84년생 : 원하는 바가 모두 이루어지겠다.
96년생 : 내용도 좋고 결과도 좋다.
◆ 소띠(丑)
61년생 : 자신의 소신을 지켜나가는 것이 중요하겠다.
73년생 : 사업이 크게 번창하겠다.
85년생 : 과정보다는 결과가 매우 좋겠다.
97년생 : 멀리서 좋은 친구가 찾아오겠다.
◆ 범띠(寅)
62년생 : 일이 술술 풀려나가겠다.
74년생 : 뜻대로 원하는 바를 얻겠다.
86년생 : 원하던 바가 이루어지겠다.
98년생 : 좋은 사람과 인연을 맺겠다.
◆ 토끼띠(卯)
75년생 : 곳간에 재물이 가득 차는 운세이겠다.
87년생 : 처음 마음먹은 대로 하면 성공하겠다.
99년생 : 꽃이 만개한 모습이겠다.
◆ 용띠(辰)
64년생 : 사람과 돈이 함께 들어오겠다.
76년생 : 다시 만나 사랑하는 사이가 되겠다.
88년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
00년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 좋은 인연을 만나겠다.
77년생 : 성공한 사람으로 평가받겠다.
89년생 : 양보다는 질로 승부를 걸어야 하겠다.
01년생 : 신명 나는 일이 생기겠다.
◆ 말띠(午)
66년생 : 시간을 아끼고 또 아껴야 하겠다.
78년생 : 자신 뜻대로 일이 돌아가겠다.
90년생 : 원하던 바대로 성공하겠다.
02년생 : 못 잊어 괴롭던 일이 해결되겠다.
◆ 양띠(未)
67년생 : 노력한 대로 결과가 좋게 나타나겠다.
79년생 : 알고 있는 모든 지식을 동원해야 하겠다.
91년생 : 무엇을 하든 원만하게 풀리겠다.
03년생 : 악몽 같던 추억은 사라지고 꿈이 펼쳐지겠다.
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 크게 남는 장사를 하겠다.
80년생 : 신용도가 매우 높아지겠다.
92년생 : 승부처다, 최선을 다해야 한다.
04년생 : 가여운 촛불 하나 나를 위해 켜지겠다.
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 사람으로 인한 복이 크겠다.
81년생 : 어려움을 가고 좋은 일만 펼쳐지겠다.
93년생 : 지금 투자하면 큰 이익을 보겠다.
05년생 : 그대 그리며 서 있는 내가 보이겠다.
◆ 개띠(戌)
70년생 : 절실한 마음으로 기도하고 행동하면 결과가 좋겠다.
82년생 : 냉정하게 판단해서 추진해야 하겠다.
94년생 : 감정에 휘둘리면 큰 손해를 볼 수 있겠다.
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 지금까지 가는 방향으로 가는 것이 좋겠다.
83년생 : 상대방 입장을 배려하는 것이 좋겠다.
95년생 : 스스로 길을 개척해야 하겠다.