빅테크와 'AI 동맹' 강화하는 네카오

카카오, 오픈AI 이어 구글과도 동맹 발표…"온디바이스 AI 강화"

네이버, 엔비디아와 협력…로봇· 클라우드 분야로 기술 영토 확장

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 네이버와 카카오가 글로벌 빅테크와의 인공지능(AI) 동맹 강화에 나섰다. 양사는 AI 수익화를 올해 핵심 과제로 삼고 새로운 성장 동력 확보에 속도를 낼 방침이다.

14일 업계에 따르면 네이버와 카카오는 올해를 'AI 수익화' 원년으로 선언하고 주요 서비스를 AI 중심으로 재편하고 있다.

네이버와 카카오가 빅테크와의 인공지능(AI) 동맹에 나섰다. 네이버·카카오 로고. [사진=네이버, 카카오]

생성형 AI 모델 및 서비스 개발과 고도화에는 그래픽처리장치(GPU), 네트워크, 스토리지 등등 컴퓨팅 자원 확보가 필수적이며 관련 비용이 증가하고 있는 추세다. 온프레미스(자체 보유 및 운영)로 운영 시 초기 투자 비용 뿐 아니라 전력, 데이터센터 상면, 유지 보수, 인력 등 운영 전반에 걸쳐 재무적 부담이 발생한다. 이에 AI 전 분야를 효율적으로 커버하고 직접 투자는 최적화하는 전략을 택하고 있다.

정신아 카카오 대표는 전날 실적 발표 콘퍼런스 콜에서 구글과의 협업을 깜짝 발표했다. 카카오는 구글의 차세대 AI 기술을 활용한 안드로이드 기기에서의 사용자 경험 혁신을 위해 전략적 파트너십을 강화할 계획이다. 양사는 안드로이드 확장현실(XR) 기반의 AI 글라스용 사용자 경험과 최신 AI 기술이 접목된 안드로이드 모바일 경험을 개발하기 위해 힘을 모으기로 합의했다.

카카오는 이번 협업으로 구글의 최신 하드웨어, 소프트웨어 기술력을 활용해 AI 서비스 접근성을 높이고 글로벌 수준의 인프라 효율성을 확보함으로써 국내외 시장에서의 경쟁력을 한층 강화할 방침이다.

카카오 측은 빅테크 기업 중 구글을 선택한 이유에 대해 "스마트 글래스라는 새로운 폼팩터의 등장에 맞춰 여기에 최적화된 카카오의 서비스를 개발하고, 이를 통해 사용자 경험 강화하기 위함이다. 또한 1분기 온디바이스AI 서비스 '카나나 인 카카오톡'의 정식 출시를 앞두고 안드로이드 모바일 기기에서 원활하게 구동될 수 있도록 하기 위해 이번 협업 강화를 발표했다"라고 설명했다.

네이버는 지난달 피지컬 AI 플랫폼 개발 위해 엔비디아와 업무협약을 맺었다. 엔비디아와의 협력을 통해 로봇과 클라우드 분야로 기술 영토를 확장할 계획이다.

네이버와 엔비디아는 현실 공간과 디지털 공간을 유기적으로 연결하는 차세대 '피지컬 AI' 플랫폼을 공동 개발한다. 양사는 네이버클라우드의 디지털 트윈·로보틱스 등 차세대 기술 역량과 엔비디아의 '옴니버스(Omniverse)', '아이작 심(Isaac Sim)' 등 3D 시뮬레이션·로보틱스 플랫폼을 결합해 현실 산업 환경을 가상 공간에서 정밀하게 재현하고, AI가 분석·판단·제어를 지원할 수 있는 구조로 피지컬 AI 플랫폼을 구현해 나갈 예정이다.

네이버는 엔비디아의 '옴니버스' 플랫폼을 활용해 인간·로봇의 상호작용 및 상거래를 연결하는 소프트웨어 경쟁력에 주력하며 실외 환경에서 로봇 배달 개념검증(PoC)도 진행할 예정이다.

네이버는 국내 AI 생태계 주도권을 확고히 하기 위해, 올해 GPU 인프라 확충에만 1조원 이상의 대규모 투자를 집행할 계획이다. 또한, 사용자 가치 극대화와 기술적 자립성을 최우선 가치로 두고, 글로벌 빅테크를 포함한 다양한 파트너들과의 협력 가능성을 다각도로 검토하고 있다. AI 모델 운용 측면에서는 성능 최적화와 비용 효율성 고려하여 내외부의 다양한 모델을 유연하게 오케스트레이션할 계획이다.

네이버 관계자는 "AI 인프라 투자는 단순한 비용 지출이 아닌, 네이버의 성장과 경쟁력 확보를 위한 필수적인 것으로 이미 인프라 투자가 서비스 경쟁력 향상 및 수익화로 이어지는 선순환 구조를 증명했다"라고 설명했다.

yuniya@newspim.com