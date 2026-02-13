박완수 경남지사, 설 앞두고 안전·민생 현장 점검

안전관리 및 서민경제 회복 추진
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 박완수 지사는 설 연휴를 하루 앞둔 13일 창원 마산지역을 찾아 소방·치안 대비 상황과 전통시장 민생 현장을 점검했다고 밝혔다.
박 지사는 이날 마산소방서를 방문해 특별 경계 근무에 나선 소방공무원을 격려하고 창원시 CCTV 관제센터를 찾아 재난 대응 시스템을 직접 확인했다.
그는 "안전한 지역사회의 기본은 신속하고 체계적인 대응"이라며 "도민이 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 긴장의 끈을 놓지 말라"고 당부했다.
이어 마산 어시장을 찾아 상인들과 인사를 나누며 명절 물가 동향과 경기 상황을 살폈다. 박 지사는 시장 상인회와 간담회를 열고 "경제 여건이 어렵지만 지역 상권을 지켜주는 상인들에게 감사드린다"며 "도 차원에서 전통시장 활력과 민생 안정을 지원하겠다"고 말했다.
도는 이번 현장 점검을 통해 명절 기간 안전관리 체계를 재점검하고 서민경제 회복을 위한 현장 중심의 도정 운영을 이어갈 방침이다.
