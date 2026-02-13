실수요자 선택 '두산위브더제니스 청주 센트럴파크' 100% 분양 완료

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 최근 분양 시장이 선별적 수요 중심으로 재편되는 흐름 속에서 두산건설의 하이엔드 주거 브랜드를 적용한 '두산위브더제니스 청주 센트럴파크'가 정당 계약 시작 87일 만에 전 세대 100% 분양을 완료하며 업계의 주목을 받고 있다. 브랜드 경쟁력과 상품 완성도를 앞세운 이번 완판은 실수요자 중심의 선택이 분양 성과로 직결되고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.

이번 완판은 분양 시장에서 실질적인 선택 기준이 한층 뚜렷해지는 흐름 속에서 이뤄낸 성과라는 점에서 의미가 크다. 특히 실수요자 중심으로 시장이 재편되는 과정에서 브랜드 신뢰도와 시공 안정성이 분양 성과에 직접적인 영향을 미치고 있다는 점을 다시 한번 확인시켰다는 분석이다.

두산건설은 앞서 '신영지웰시티1차'와 '두산위브지웰시티2차' 등 청주의 대표 주거 단지를 다수 시공하며 지역 내 브랜드 위상과 신뢰도를 높인 바 있다. 업계에서는 두산건설의 시공 역량과 상품 완성도에 대한 소비자 신뢰가 분양 흥행의 핵심 요인으로 작용했다고 보고 있다.

실제로 충청북도 청주시 흥덕구 신봉동 일원에서 조성되는 '두산위브더제니스 청주 센트럴파크'는 두산건설의 하이엔드 브랜드 '두산위브더제니스'를 적용한 대단지 아파트로, 분양 초기부터 지역 내 수요자들의 높은 관심을 받아왔다.

하이엔드 브랜드 단지임에도 불구하고 다양한 평형 구성을 도입하고 실거주를 고려한 특화 설계를 도입해 수요자 선택의 폭을 넓힌 점이 긍정적인 평가로 이어졌다는 설명이다. 여기에 단지 규모에 걸맞은 커뮤니티 구성과 주거 만족도를 높이는 설계 요소들이 더해지며 상품 경쟁력을 강화했다는 분석도 나온다.

업계는 최근 분양 시장의 흐름이 단순한 공급 물량 경쟁에서 벗어나 시공사 브랜드와 상품력 중심으로 재편되고 있다고 진단한다. 과거처럼 시장 전반의 분위기에 따라 일괄적인 성과가 나타나기보다는 브랜드 프리미엄과 시공 신뢰도, 설계 완성도 등에서 차별성을 확보한 단지 위주로 청약 수요가 집중되는 양상이 더욱 뚜렷해지고 있다는 것이다.

이 같은 시장 환경 속에서 '두산위브더제니스 청주 센트럴파크'의 완판은 브랜드 경쟁력이 실질적인 분양 성과로 이어질 수 있음을 보여주는 대표적인 사례로 평가된다. 혼조세가 이어지는 분양 시장에서도 검증된 브랜드와 상품성을 갖춘 단지에 대한 수요는 여전히 견고하다는 점을 다시 한번 확인시켰다는 분석이다.

한 업계 관계자는 "최근 분양 시장은 입지나 가격뿐만 아니라 시공사에 대한 신뢰와 브랜드 경쟁력이 수요자의 선택을 좌우하는 구조로 변화하고 있다"며 "'두산위브더제니스 청주 센트럴파크'의 완판은 하이엔드 브랜드에 대한 신뢰가 실제 분양 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

'두산위브더제니스 청주 센트럴파크'는 두산건설의 하이엔드 브랜드인 '두산위브더제니스'가 적용돼 우수한 상품성을 자랑하는 데다, 지역 핵심 입지에 들어서 정주 여건과 미래 가치가 두루 양호하다는 평가다.

실제 단지는 남향 위주로 배치돼 채광이 우수하며, 대부분의 세대가 선호도 높은 4BAY 판상형 구조로 조성된다. 세대에는 팬트리, 드레스룸, 다용도실 등 수납공간 특화 설계가 적용돼 공간 활용도와 실생활 편의성을 극대화했다. 단지 외부 역시 특화 설계를 적용해 고급스러움을 높였다. 우선 외벽에 프리미엄급 입면 고급화(일부 세대)가 적용되며, 세대 내에는 유리난간 창호가 시공돼 세련된 이미지를 더했다.

'숲세권' 자연 환경도 강점이다. 단지는 총 23만9,600여㎡ 규모의 대형 공원인 운천근린공원(계획)이 맞닿아 있으며, 공원에는 다목적 운동장 등 운동 시설을 비롯해 조각원, 어린이 놀이터, 잔디 광장 등 다양한 시설이 들어설 예정이다. 명심산, 무심천 등도 두루 가까워 향후 쾌적한 자연 환경과 숲세권 단지 프리미엄을 두루 누릴 수 있을 것으로 기대된다.

미래 가치도 우수하다. 단지와 인접한 봉명동(청주시 농수산물 도매시장 부지)이 도시재생 혁신지구로 지정돼 지역 일대가 지역 산업의 도심 허브 및 문화·주거·상업 기능이 융합된 복합 개발 거점으로 탈바꿈할 예정이다. 여성 복합 커뮤니티 센터, 복합 문화 도서관, 스마트 오피스 등 다양한 인프라를 비롯해 업무, 주거, 생활 SOC, 상업시설 등이 복합적으로 구축될 계획이다.

분양 관계자는 "이번 완판은 상품성과 입지, 브랜드 경쟁력을 종합적으로 고려한 수요자들의 선택이 반영된 결과"라며 "입주 이후에도 높은 만족도를 이어갈 수 있도록 성실한 시공과 책임 있는 품질 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, '두산위브더제니스 청주 센트럴파크'는 지하 2층~지상 최고 31층, 18개 동, 총 1,618가구 규모로 조성되며, 입주는 2029년 2월로 예정돼 있다.

