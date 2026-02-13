LIG넥스원, 지난해 영업이익 3229억원...전년비 44% ↑

[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = LIG넥스원은 지난해 연결 기준 영업이익이 전년 대비 44.5% 늘어난 3229억원을 기록했다고 13일 밝혔다. 매출액은 31.5% 증가한 4조 3069억원으로 집계됐다.
지난해 4분기 영업이익은 421억원으로 전년 동기 대비 23.8% 줄었다. 매출액은 1조 4048억원으로 20.3% 늘었다. 수주잔고는 26조 2300억원으로 집계됐다. 수출 사업이 약 14조원, 내수 사업이 약 12조원이다.
아랍에미리트(UAE)향 천궁-II 사업이 본격화하면서 수출 비중이 전체 매출의 21.4%를 기록했다. 천궁 등 유도무기 양산사업이 매출을 견인했으며 차세대 군용 무전기(TMMR) 등 지휘통제 분야와 항공전자·전자전 분야 매출도 증가했다.
LIG넥스원 관계자는 "천궁-II의 중동수출 실적이 본격적으로 반영되면서 향후 실적 개선 가능성이 높아진 상황"이라며 "국내 사업 이행과 해외 수주를 위한 적극적인 활동으로 지속성장의 기반을 강화해나갈 계획"이라고 밝혔다.
한편 LIG넥스원은 창립 50주년을 맞아 LIG디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)로 사명 변경을 추진하고 있다. 우주·항공·무인화 등 미래 국방 패러다임을 선도하며, 회사의 무대를 전세계와 우주로 확장하겠다는 비전과 의지를 담았다는 설명이다.
