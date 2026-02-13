KB국민은행, 전북특별자치도 소상공인에 500억원 금융지원

올해 1.1조원 대출지원, 지역균형발전 기여
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = KB국민은행(은행장 이환주)은 소상공인 및 중소기업에게 안정적인 자금 지원을 위해 전북특별자치도와 함께 전북신용보증재단에 총 40억원을 출연했다고 13일 밝혔다.
이번 지원은 지난 10일 전북특별자치도 및 전북신용보증재단과 맺은 '2026년 더 특별한 전북, 상생발전을 위한 소상공인 회생 보듬자금 지원사업 업무협약'에 따른 것이다.
전북특별자치도와 KB국민은행은 전북신용보증재단에 각각 20억원씩 특별출연해 총 500억원 규모의 보증서대출을 지원한다. 대상 기업은 중도상환수수료 면제 혜택과 함께 3년간 1%포인트(p)의 이자 지원을 받아 실질적인 금융비용 경감 효과도 누릴 수 있다.
이외에도 KB국민은행은 2026년 새해를 맞아 지역 소상공인 및 중소기업을 위한 금융 지원을 이어 나가며 포용금융 실천에 앞장서고 있다. 경북·전남·충청 등 지역신용보증재단에 220억원을 출연해 총 3350억원 규모의 대출을 지원해오고 있다.
특히 올해는 총 700억원 규모의 특별출연을 통해 약 1조1000억원 이상의 대출을 지원하며 소상공인과 중소기업의 원활한 자금 조달을 도울 예정이다.
