국립대구과학관, 설 명절 연휴 대비 안전 점검 실시

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=국립대구과학관은 설 명절 연휴 기간 관람객 증가가 예상됨에 따라 시민들이 안심하고 과학관 시설을 이용할 수 있도록 '설 명절 대비 특별 안전 점검'을 실시했다고 13일 밝혔다. 이번 점검은 설 연휴 기간 가족 단위 방문객 집중으로 발생할 수 있는 잠재적 위험 요인을 사전에 제거하고 전시관 및 야외 시설의 안전성을 확보하여 재난 대응체계를 공고히 하기 위해 추진됐다.
이날 점검에는 국립대구과학관 이난희 관장을 비롯한 안전관리 관계자들이 직접 참여해 전시관 내부와 야외 놀이시설 등 주요 시설을 중심으로 현장을 순회하며 진행했다. 주요 점검 사항으로는 ▲소방시설의 정상 작동 여부▲피난·대피로 확보 상태 확인▲체험형 전시물 및 야외 시설물의 결함 여부▲전도 위험 요소 점검▲응급상황 발생 시 신속 대응을 위한 비상 연락망 및 초동 대응 절차 점검 등을 중점적으로 확인했다.
국립대구과학관은 점검 결과 확인된 경미한 보완 사항에 대해서는 현장에서 즉시 시정 조치를 완료했으며 설 연휴 기간 동안 비상 근무 체계를 유지하고 지속적인 모니터링을 통해 안전사고 예방에 만전을 기할 계획이다.
국립대구과학관 이난희 관장은 "과학관을 방문하는 모든 관람객이 안전하고 쾌적한 환경에서 명절을 보낼 수 있도록 사전 점검과 예방 활동에 최선을 다하고 있다"며 "앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼아 선제적인 예방과 상시 모니터링 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.
