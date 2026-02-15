"풍성한 명절 보내세요"...렌털업계, 설 맞이 '통 큰' 프로모션 진행

코웨이, 의료기기·정수기·공기청정기 대상 렌털료 할인

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 렌털업계에서 민족 최대 명절인 설날을 맞이해 풍성한 프로모션을 진행 중이다. 렌털료 할인, 제품 증정까지 혜택도 다양하다.

◆ "할인율 최대 50%"...렌털업계, 설맞이 빅세일 경쟁 '후끈'

15일 업계에 따르면 코웨이는 이달 말까지 의료기기 신제품과 인기 제품을 대상으로 '설맞이 프로모션'을 진행한다.

이번 프로모션은 식품의약품안전처 인증·허가를 받은 의료기기와 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전을 대상으로 렌털료 할인 혜택을 제공한다. 의료기기 제품군에서는 '비렉스 코어셋·마사지셋' 등 의료기기 4종을 대상으로 렌털료 10% 할인 혜택을 적용한다.

코웨이 '아이콘 정수기 프로' [사진=코웨이]

가정용 요실금 치료 의료기기 '테라솔 U'는 신규 렌탈 고객에 한해 6개월간 렌털료를 반값으로 제공한다. 신제품인 ▲아이콘 프로 정수기 ▲히티브 온풍 공기청정기 ▲룰루 슬리믹 비데 ▲아이콘 정수기2 ▲듀얼클린 가습공기청정기 ▲룰루 더블케어 비데2 등 베스트셀러 제품을 신규 렌털할 경우 최대 12개월간 렌털료 반값 혜택을 제공한다.

코웨이 관계자는 "설 명절을 앞두고 부모님과 가족을 위한 선물을 고민하는 고객들의 부담을 덜어드리고자 이번 행사를 마련했다"며 "코웨이 제품과 함께 건강한 명절 보내길 바란다"고 말했다.

쿠쿠는 2026 서울리빙디자인페어에 참가하는 기념으로 2월 한 달간 '설레는 리빙디자인페어 기획전'을 실시한다. 기획전에서는 밥솥, 인덕션, 에어프라이어 등 디자인 페어 선정작으로 꼽힌 인기 주방 가전을 특별 할인가에 만나볼 수 있다.

쿠쿠 관계자는 "쿠쿠스토어는 단순한 판매 채널을 넘어, 고객이 브랜드를 직접 경험하고 소통하는 핵심 창구"라며 "앞으로도 온·오프라인 고객 접점을 지속적으로 강화하고, 실질적인 도움이 되는 다양한 혜택과 서비스를 통해 고객 만족도를 극대화해 나갈 것"이라고 말했다.

바디프랜드는 설을 맞아 주요 헬스케어로봇을 렌털·구매하는 고객을 대상으로 최대 252만원 혜택을 제공하는 '선물의 정석' 프로모션을 이달 말까지 진행한다. 행사 기간 바디프랜드는 ▲퀀텀 뷰티캡슐 ▲퀀텀 ▲에덴로보 ▲다빈치 AI ▲메디컬파라오 ▲메디컬 팬텀로보 ▲메디컬팬컴 ▲팔콘N ▲팔콘S ▲팔콘2026 등을 할인 판매한다.

특히 퀀텀 뷰티캡슐, 퀀텀, 에덴로보, 다빈치AI, 메디컬파라오, 메디컬 팬텀로보를 구매하고, 후기를 남긴 고객에 30만원 상당의 적외선 온열기를 증정한다.

◆ "부모님과 함께 건강을 경험하세요"...오프라인 매장 이벤트 실시

세라젬은 오는 15일부터 18일까지 전국 세라젬 웰카페·웰라운지를 가족과 방문해 제품을 체험하는 고객에게 아메리카노 또는 캐모마일 음료를 1잔씩 제공한다.

웰카페·웰라운지는 세라젬의 오프라인 매장으로, 이번 설 연휴에는 신제품 '마스터 V11'과 '마스터 V9' 등 식약처 인증 척추 관리 의료기기를 직접 체험하고 고객이 제품별 차이를 확인할 수 있도록 했다.

한편 세라젬과 바디프랜드는 설 명절에도 오프라인 매장을 열기로 결정했다. 우선 세라젬 웰카페·웰라운지는 설 연휴 기간 중 2월 15일, 16일, 18일은 정상 운영하며, 설 당일인 17일은 일부 매장만 운영한다.

바디프랜드는 연휴에 전국 모든 직영 라운지와 백화점 라운지가 정상 영업한다. 설 당일인 17일에도 서울 도곡, 경기 분당정자, 인천 송도, 부산 해운대 등을 포함한 주요 지역 58곳의 지점이 운영된다.

또 이번 연휴에는 7개의 팝업하우스 '건강수명충전소'도 동시 운영한다. 더현대 서울, 롯데백화점 인천점과 부산본점, 스타필드시티 부천, 갤러리아 진주점 등 전국의 주요 백화점과 몰에 마련돼 있어 쇼핑 겸 나들이를 나온 고객들에게 가족 선물을 함께 고르며 체험하는 공간을 제공한다.

