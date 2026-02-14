[프로농구] SK나이츠, 설레는 농구! 설레는 승리! 설 이벤트 실시 

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=프로농구 서울 SK나이츠가 오는 15일 오후 2시 서울 잠실학생체육관에서 열리는 안양 정관장 과의 홈 경기를 맞아 '설레는 농구! 설레는 승리! 설 이벤트'를 실시한다.
이날 경기를 맞아 인기 개그맨이자 방송인인 윤택씨가 승리를 기원하는 시투를 시행한다.
SK는 설 연휴를 맞아 경기장을 찾아와 준 팬 선착순 1천명에게는 떡국용 떡을 증정해 설 명절 분위기를 한 껏 띄울 예정이며, 경기중에는 경기전 추첨을 통해 선정된 팬들이 참여하는 장포대결을 펼쳐 우승자에게는 700만원 상당의 봄소와 소파를 경품으로 증정할 계획이다.
또한, 2월 6일과 2월 11일 경기를 연속 직관하고 15일 경기까지 3경기 연속 직관인증한 팬을 대상으로 추첨을 통해 선정된 4명의 팬에게는 SK나이츠 루키 선수 들의 애장품도 증정한다.
끝으로 경기종료 후에는 SK나이츠 선수단과 응원단이 설 연휴를 맞아 경기장을 찾아와 준 팬들에게 감사의 마음을 담아 SK나이츠 굿즈제품이 들어간 설복주머니 100개를 선물로 증정할 예정이다.
iaspire@newspim.com