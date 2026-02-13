KPGA선수와 교습가의 노하우 전수, 2026 매일경제 골프엑스포 20일 개막

[서울=뉴스핌]이웅희 기자=KPGA 선수와 교습가의 특급 노하우를 전수받을 수 있는 기회가 왔다.

오는 20일부터 22일까지 사흘간 서울 강남 소재 코엑스 B홀에서는 '2026 매일경제 골프엑스포'가 펼쳐진다. 이번 '2026 매일경제 골프엑스포'는 매일경제와 MBN, KPGA, KLPGA가 공동 주최하며 지난해 이어 올해도 KPGA 회원들이 주인공으로 무대를 누빈다.

특히 2024년 KPGA 투어 '제네시스 대상' 수상자이자 올 시즌 KPGA 투어에 복귀하는 장유빈(24.신한금융그룹)과 KPGA 투어와 스크린골프 투어를 병행하며 골프 팬들의 인기를 얻고 있는 김민수(36.볼빅) 등이 무대에서 팬들과 소통한다.

또 골프 방송 프로그램과 SNS에서 활발하게 활동하고 있는 허석호, 공태현, 고윤성, 강덕균과 배재희, 한정은, 홍진주 등 KPGA와 KLPGA 회원들이 다양한 레슨을 통해 관람객들과 호흡할 예정이다.

올해 새롭게 선보이는 다양한 프로그램들도 눈길을 끈다. 대학생들의 자존심을 걸고 펼쳐지는 골프 피지컬 대항전 '골프 대학 전쟁'과 재야의 고수와 스타 플레이어가 맞붙는 '골프 흑백대전', KPGA 프로 장타 대회, KLPGA 프로를 이겨라 등의 서바이벌 형식의 프로그램과 함께 개그맨 변기수가 전시장 곳곳에서 참관객과 즉석 대결을 벌이는 '변기수를 이겨라' 게릴라 매치도 진행되어 즐거움을 더 할 예정이다.

한미정상회담에서 도널드 트럼프 대통령에게 선물 되어 화제가 된 '골드파이브' 퍼터의 주인공을 찾는 '도어락 오픈 이벤트'와 '메가 스크린 롱드라이브 챌린지' 등 관람객이 직접 참여하고 혜택을 누릴 수 있는 프로그램이 상시 운영될 계획이다.

이외에도 행사 기간에는 KPGA Class A PRO(골프 교습 전문가)와 KLPGA 회원들이 진행하는 원 포인트 레슨, 'KPGA 주니어 골프 리그'에 참여하고 있는 골프 꿈나무들을 대상으로 한 '주니어 스킬스 챌린지'도 열린다.

한편 '2026 매일경제 골프 엑스포'는 20일부터 21일까지는 오전 10시부터 오후 6시, 마지막 날인 22일은 오전 10시부터 오후 5시까지 관람할 수 있다. 입장료는 2만 원으로 2월 19일 오후 6시까지 온라인 사전 등록 시 무료 입장 가능하다.

전시회 무료 초청장 소지자와 만 65세 이상 경로 우대증 소지자, 장애인 복지카드 소지자, 초/중/고등학생 및 미취학 아동은 부모 동반 입장 시 무료 입장 대상이고 이밖에 자세한 사항은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

