산청군, 2045년까지 지속가능발전 전략 확정

군정 전반에 실행력 강화
[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군은 최근 군청 대회의실에서 '지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 연구용역' 최종보고회를 열고 중장기 지속가능발전 청사진을 확정했다고 13일 밝혔다.
군은 이번 연구용역을 통해 2026년부터 2045년까지 20년 단위 지속가능발전 기본전략과 2026년부터 2030년까지 5년 단위 추진계획을 마련했다.
군은 16개 목표, 35개 추진과제, 88개 지표를 설정해 경제·사회·환경 전 분야를 포괄하는 정책 추진 기반을 구축했다.
용역 수행기관인 경남연구원이 주요 전략과 과제를 발표하고 질의응답과 의견 수렴이 진행됐다. 보고회는 산청군의 지속가능한 미래 비전과 중장기 발전 방향을 체계화하고 향후 군정에 반영할 정책 방향을 논의했다.
군은 최종보고회에서 제시된 전략을 토대로 분야별 과제를 단계적으로 추진해 군민 삶의 질을 높이고 미래세대를 위한 지역발전 기반을 다져 나간다는 계획이다. 경제·사회적 성장과 환경 보전을 조화시키는 지속가능발전 정책을 군정 전반에 적용해 실행력을 높인다는 방침이다.
군 관계자는 "지속가능발전 전략을 군정 전 영역에 녹여 군민 삶의 질을 향상시키고 미래세대를 위한 기반을 차근차근 구축해 나가겠다"고 말했다.
