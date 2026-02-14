고궁·미술관·박물관·공원…설 연휴 서울 곳곳 문화예술 체험 한가득

미술·박물관 연휴에도 운영

서울식물원 현대미술 기획전

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 고궁·한옥마을을 비롯한 박물관·미술관·공원까지, 설 연휴 서울 곳곳에서 설 특별 프로그램이 펼쳐진다.

서울시에 따르면 남산골한옥마을과 운현궁에서는 16일부터 18일까지 전통문화 체험 행사가 열린다. 이곳에서는 떡국을 나누는 이벤트를 포함한 여러 전통 체험·공연이 이뤄진다. 남산골한옥마을에서는 '복 담은 말' 행사가 열려 전통 연희와 태권도 공연이 펼쳐지고, 다양한 체험 프로그램도 진행된다.

2025 남산골한옥마을 설 행사 [사진=서울시]

서울 시내 주요 박물관들에서도 설맞이 특별 행사가 이어진다. 서울역사박물관은 18일 오후 12시부터 4시까지 판소리 버스킹과 전통놀이 체험 등을 제공한다. 서울우리소리박물관은 14일부터 18일 사이에 다양한 전통놀이와 공연을 선보인다. 한성백제박물관은 18일 '공연마당'과 '체험마당'을 운영하며 시민을 맞는다.

또 서울공예박물관과 서울시립미술관 등 주요 문화시설은 설 연휴 내내 운영되며 여러 전시와 공연을 진행한다. 서울시는 서울공예박물관에서 전시 중인 금기숙 작가의 특별전을 추천했다.

6개 공원에서도 '설맞이 공원 프로그램'이 운영된다. 서울숲에서는 퀴즈를 풀며 공원을 누비는 자율탐방을 비롯해 전통놀이, 새해맞이 소원모빌 만들기 등 체험을 할 수 있다. 15일 생태학습장에서는 어린이와 보호자가 생태 감수성을 높일 수 있는 프로그램도 운영된다.

강동구 길동생태공원에서는 매일 오전 10시부터 오후 5시(월요일 제외)까지 안내판을 따라 산책하며 생태 보존을 위해 지켜야할 동식물을 찾고 퀴즈를 풀어보는 '생태공원을 함께 지켜요'와 어린이, 보호자가 함께 참여하는 생태·만들기 체험도 진행될 예정이다.

남산공원에서는 14일·18일 오전 10시부터 오후 4시까지 병오년 말띠 해의 의미를 되새기고 소망을 빌어보는 체험 프로그램이, 보라매공원에서는 21일 오후 2시부터 4시 사이 '까치까치 설날 두근두근 전통놀이 마당' 체험이 진행된다.

억새풀 자연미술 전시 [사진=서울시]

월드컵공원 유니세프광장에서는 하늘공원 억새를 활용해 만든 힘차게 달려가는 붉은 말 상징 조형물과 나비 포토존 등이 전시된 '억새풀 자연미술 전시'가 열린다. 편지를 부치면 올 하반기 발송되는 '소원 우체통'도 운영된다. 14일부터 18일까지 고리던지기, 사방치기, 투호 등 '설 운수대통 놀이마당'도 진행한다.

서울식물원에서도 기획전 '우리들의 자연, 행성적 공존'이 열리며, 전시와 관련된 참여형 프로그램도 진행된다.

각 기관에 따라 사전 예약이 필요한 프로그램도 있으므로 방문 전 확인이 필요하다. 서울시 누리집, 공공서비스예약을 통해 세부사항을 확인하는 것이 좋다.

