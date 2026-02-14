[설 연휴 공연] 가족들과 '킹키부츠' '비틀쥬스' '센과 치히로' 보러갈까

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 설 연휴 가족들과 함께 즐길 수 있는 공연 무대가 다수 찾아온다. 모두가 공감할 만한 이야기를 담은 '킹키부츠'부터 가족애와 휴머니즘을 만날 수 있는 '비틀쥬스', '센과 치히로' 등의 웰메이드 무대를 만날 수 있다.

샤롯데씨어터에서 공연 중인 '킹키부츠'는 국내에서 꾸준히 사랑받아온 스테디 뮤지컬이자 유쾌한 에너지를 전하는 쇼뮤지컬의 정석이다. 배우 김호영, 이재환(켄), 신재범, 강홍석, 백형훈, 서경수가 찰리와 롤라로 출연한다. 영국 노스햄프턴의 수제화 공장을 운영하던 아버지가 돌아가신 후, 구두 공장을 물려받아야 하는 찰리와 드랙이라는 특별한 정체성을 지닌 롤라가 사업을 함께 하며 진정한 친구로 거듭나는 이야기를 담는다.

2025 '킹키부츠' 공연 사진. [사진=CJ ENM]

대표 쇼뮤지컬답게 롤라의 'Land of Lola', 'Sex is in the Heel' 무대에서는 폭발적인 에너지와 함께 커튼콜에서 'Raise You Up'의 무대와 관객들이 하나된 흥겨운 매력을 모두 만날 수 있다. 아버지와 아들의 서사, 남과 다른 존재로서의 고민과 성장 같은 모두가 공감할 수 있는 주제와 이야기를 담았다. 나이와 세대를 불문하고, 가족과 연인, 친구 등 다양한 관객들이 함께 즐기며 긍정의 에너지를 가득 얻어갈 수 있는 작품이다.

'킹키부츠'에서는 설 연휴 기간인 오는 19일까지 공연에 한해 할인 혜택도 제공한다. 해당 기간 공연 회차는 전좌석 20% 할인된 가격으로 티켓 구매가 가능하다.

LG아트센터에서 공연 중인 뮤지컬 '비틀쥬스' 역시 가족들이 함께 보기에 제격인 쇼 뮤지컬이다. 팀 버튼의 독창적인 세계관을 무대 언어로 재탄생시킨 작품으로 이번 시즌 디테일한 로컬라이징 작업을 통해 우리 정서에 딱 맞는 유머 코드를 더했다. 시시각각 변화하는 세트와 공중부양하는 유령 등 살아 움직이는 무대로 확실한 볼 거리를 제공한다.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2021 뮤지컬 '비틀쥬스' 공연 장면 [사진=CJ ENM] 2021.07.19 jyyang@newspim.com

초연의 정성화, 뉴 캐스트 정원영, 김준수의 캐스팅 조합은 차별화되는 3색 매력을 선사하며 객석의 폭발적인 반응을 유도한다. 코미디언 이창호가 각색에 참여하면서 웃음 코드도 업그레이드했다. 파격적인 무대와 다채로운 군무, 장르를 넘나드는 중독성 강한 넘버가 어우러진 가운데 깊은 가족애를 느낄 수 있는 스토리까지 전 세대가 제대로 즐길 수 있는 뮤지컬이다.

예술의전당 오페라극장서 공연 중인 '센과 치히로의 행방불명'은 일본 애니메이션 거장 미야자키 하야오의 대표작을 무대화한 작품이다. 일본 애니 원작 공연의 오리지널 프로덕션의 국내 최초 공연으로 웨스트엔드를 비롯한 다수의 해외 무대에서 흥행에 성공했다. 남녀노소가 모두 즐기는 지브리 애니메이션의 깊은 감성과 함께, 어린 시절의 추억이 담긴 때와 장소, 상대에게로 되돌아가게 만드는 강렬한 힘을 가진 작품이다.

'센과 치히로의 행방불명' 런던 초연 사진_치히로X하쿠 [사진=Johan Person]

관객들은 치히로의 모험을 함께 하며 미스터리한 여행을 다녀온 듯한 느낌에 빠져든다. 동화적이고 몽환적이면서도 감정 중심의 서사와 세계적인 명작의 아름다움을 무대에서 직접 만날 수 있다. 퍼펫(인형극에 쓰는 인형, 꼭두각시)을 활용한 판타지적 장면의 구현과 히사이시 조의 아름다운 지브리 애니메이션 OST도 함께 만날 수 있는 유일무이한 공연이다. 역시 세대의 구분 없이, 가족과 함께 보기 좋은 공연으로 꼽을 만하다.

