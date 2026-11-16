"블라터 때보다 더 나빠졌다"…클롭 독일 감독, 인판티노 FIFA 회장 퇴진 촉구

AI 핵심 요약beta
- 위르겐 클롭 감독이 16일 잔니 인판티노 FIFA 회장의 퇴진을 공개 요구했다
- 클롭 감독은 인판티노 체제가 블라터 전 회장 때보다 악화됐다고 비판했다
- FIFA 상업권 민간 매각 논란 속 유럽 축구계의 개혁 요구가 이어졌다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 위르겐 클롭(59·독일) 독일 축구대표팀 감독이 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장의 퇴진을 공개적으로 요구했다. 인판티노 회장 체제의 FIFA가 부패 스캔들로 물러난 제프 블라터 전 회장 시절보다 더 나빠졌다고 강하게 비판했다.
16일(한국시간) 로이터통신 등 외신에 따르면 클롭 감독은 독일 베를린에서 열리는 네덜란드와의 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 경기를 하루 앞두고 기자회견에 참석해 FIFA의 리더십 교체가 필요하다고 주장했다.
클롭 감독은 "오랫동안 축구를 지켜봤고, 나보다 이 문제를 더 잘 아는 사람들도 많다"면서도 "이제는 변화가 필요하다는 데 모두가 동의한다고 생각한다"고 말했다.
이어 "블라터 회장 이후 상황이 더 나빠질 수는 없다고 생각했는데, 누군가가 결국 그렇게 만들었다"며 인판티노 회장을 직격했다.
클롭 감독은 FIFA의 차기 회장이 축구의 발전을 최우선으로 생각하는 인물이어야 한다고 강조했다. 클롭 감독은 "인판티노가 물러난다면 다음 회장은 더 잘할 수 있을 것"이라며 "상황을 개선하는 것은 충분히 가능하다고 본다"고 밝혔다.
이어 "축구의 미래를 진심으로 걱정하고 개인적인 금전적 이해관계가 없는 사람들이 분명히 있을 것"이라며 "그런 사람들이 힘을 합쳐 그중 한 명이 회장이 된다면 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.
클롭 감독의 발언은 인판티노 회장을 둘러싼 FIFA 운영 논란이 이어지는 가운데 나왔다. 인판티노 회장은 지난 2016년 블라터 전 회장의 뒤를 이어 FIFA 회장으로 선출됐다.
블라터 전 회장은 각종 부패 의혹에 휩싸여 2015년 회장직에서 물러났다. 이후 형사재판에서는 무죄를 선고받았지만 FIFA 윤리위원회로부터 축구 관련 활동 금지 징계를 받았다.
최근 인판티노 회장도 FIFA 대회의 상업적 권리를 민간 투자자에게 넘기려는 계획을 추진하면서 거센 비판에 직면했다.
인판티노 회장은 지난 7월 월드컵 등 주요 국제대회의 상업적 권리를 관리하는 별도 법인을 설립하고 민간 자본을 유치하는 방안을 추진했다.
그러나 유럽 축구계를 중심으로 FIFA의 상업적 권리가 민간 투자자에게 넘어갈 수 있다는 우려가 제기됐다. 결국 FIFA는 반발이 커지자 해당 계획을 철회했다.
이후 유럽축구연맹(UEFA)과 일부 회원국을 중심으로 FIFA 운영 방식에 대한 개혁 요구가 이어지고 있다. 독일축구협회(DFB)의 베른트 노이엔도르프 회장도 FIFA 행정과 지배구조 전반의 쇄신을 요구하며 인판티노 회장 체제에 비판적인 입장을 드러냈다.
인판티노 회장은 내년 3월 모로코에서 열리는 FIFA 회장 선거에서 연임에 도전할 예정이다. 현재 전 토트넘 수비수 라몬 베가와 다지마 고조 일본축구협회 명예회장이 출마 의사를 밝혔다. 아르센 벵거 전 아스널 감독도 출마 가능성이 거론됐지만 최근 불출마를 결정한 것으로 알려졌다.
다만 인판티노 회장은 유럽 축구계의 반대에도 아프리카와 남미, 아시아 회원국들의 지지를 받고 있어 연임 가능성이 여전히 높다는 평가다.
FIFA 회장 선거 후보 등록 마감은 오는 18일이다. 인판티노 회장의 리더십을 둘러싼 논란이 커지는 가운데 클롭 감독까지 공개적으로 퇴진을 요구하면서 차기 회장 선거를 앞둔 FIFA 내부 갈등이 더욱 주목받고 있다.
football1229@newspim.com