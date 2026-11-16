韓 펜싱 사브르 남녀 대표팀, 2026 카이로 월드컵 단체전② 金 싹쓸이

AI 핵심 요약beta
- 한국 남녀 사브르 대표팀이 16일 국제 월드컵 단체전에서 우승했다
- 남자 대표팀은 결승에서 루마니아를 45-44로 꺾고 금메달을 차지했다
- 여자 대표팀은 결승에서 프랑스를 45-33으로 완파하며 정상에 올랐다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 국가대표 펜싱 남녀 사브르 대표팀이 2026 국제펜싱연맹(FIE) 사브르 국제 월드컵 단체전에서 우승했다.
도경동(대구시청), 박상원(대전시청), 황희근(화성시청), 김재원(대전시청)으로 구성된 남자 대표팀은 16일(한국시간) 이집트 카이로에서 열린 대회 남자 단체전 결승에서 루마니아를 45-44로 꺾었다.
2026 아이치·나고야 아시안게임 2관왕 오상욱(대전시청)이 빠졌지만 한국 남자 대표팀은 탄탄한 팀워크로 금메달을 목에 걸었다. 앞서 16강에서는 튀르키예를 45-41로 꺾었고, 8강에서는 일본을 45-35로 완파했다. 이어 준결승에서 러시아를 45-40으로 제압하며 결승에 올랐다.
루마니아와의 결승에서는 경기 막판까지 치열한 접전이 펼쳐졌다. 7라운드까지 상대에게 리드를 내줬던 대표팀은 8라운드에 나선 박상원이 흐름을 뒤집으며 1점 차 역전에 성공했다. 마지막 주자로 나선 도경동은 1점 차 리드를 지켜내며 짜릿한 승리를 완성했다.
전하영, 이주은(이상 서울시청) 서지연(안산시청), 윤소연(대전시청)으로 여자 대표팀도 금메달을 차지했다.
한국은 16강에서 우크라이나를 45-42로 꺾은 뒤, 8강에서 러시아를 45-34로 제압했다. 준결승에서는 홍콩을 45-38로 물리치며 결승 진출을 확정했다.
결승에서 강호 프랑스를 상대로도 압승을 거뒀다. 선수들의 고른 활약을 바탕으로 모든 라운드마다 리드하며 마쳤고, 결국 45-33으로 프랑스를 완파했다.
한편 중국 우시에서 열린 여자 에페 월드컵에선 여자 에페의 에이스 송세라(부산시청)가 개인전 은메달을 차지했다. 스위스 베른 월드컵에 출전한 남자 에페 대표팀은 단체전 5위를 기록했다.
willowdy@newspim.com