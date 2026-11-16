'19세 테니스 신예' 안드레예바, WTA 파이널스 정상…22년 만의 10대 우승

AI 핵심 요약beta
- 안드레예바가 16일 WTA 파이널스 결승에서 스비톨리나를 꺾고 우승했다
- 19세 안드레예바는 22년 만에 탄생한 10대 파이널스 챔피언이 됐다
- 무실세트 우승으로 시즌 네 번째 트로피와 세계랭킹 2위를 차지했다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 러시아의 19세 신예 미라 안드레예바가 여자프로테니스(WTA) 투어 시즌 최종전인 파이널스에서 정상에 올랐다. 2004년 마리야 샤라포바(러시아) 이후 22년 만에 탄생한 10대 챔피언이다.
세계랭킹 3위 안드레예바는 16일(한국시간) 미국 캘리포니아주 인디언웰스 테니스 가든에서 열린 2026 WTA 파이널스 단식 결승에서 6위 엘리나 스비톨리나(우크라이나)를 2-0(7-5 6-3)으로 제압했다.
2007년생 안드레예바는 2004년 당시 17세였던 샤라포바 이후 22년 만에 파이널스 정상에 오른 10대 선수가 됐다. 대회 첫 출전에서 우승한 10대 선수로는 1972년 크리스 에버트(미국), 2004년 샤라포바에 이어 역대 세 번째다.
WTA 파이널스는 한 시즌 가장 좋은 성적을 거둔 단식 선수 8명과 복식 8개조가 출전해 최강자를 가리는 대회다. 안드레예바는 조별리그 3경기와 준결승, 결승까지 5경기에서 모두 2-0으로 승리했다. 단 한 세트도 내주지 않고 우승하며 생애 첫 파이널스 출전에서 트로피를 들어 올렸다.
이날 안드레예바는 첫 세트부터 스비톨리나와 치열한 접전을 펼쳤다. 서로 서브 게임을 빼앗으며 5-5까지 맞섰지만, 안드레예바가 상대 서브 게임을 브레이크하며 주도권을 잡았다. 이어 자신의 서브 게임을 지켜 7-5로 첫 세트를 가져왔다.
2세트에서도 안드레예바의 집중력이 돋보였다. 4-2로 앞선 상황에서 4-3까지 추격을 허용했지만 자신의 서브 게임에서 드롭샷과 백핸드 위너를 성공시키며 5-3으로 달아났다.
이어 스비톨리나의 서브 게임을 다시 브레이크하며 1시간 48분 만에 승리를 확정했다. 안드레예바는 이번 우승으로 올 시즌 네 번째 트로피를 수확했다. 지난 5월 프랑스오픈에서 생애 첫 메이저대회 정상에 오른 데 이어 시즌 최종전까지 제패하며 최고의 한 해를 보냈다.
우승 상금은 337만 달러(약 45억 원)다. 안드레예바는 세계랭킹도 기존 3위에서 개인 최고인 2위로 끌어올리며 시즌을 마무리하게 됐다. 스비톨리나는 2018년 이후 8년 만에 두 번째 파이널스 우승을 노렸지만 안드레예바의 벽을 넘지 못했다.
football1229@newspim.com