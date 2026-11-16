女피겨 기대주 김유재, 시니어 그랑프리 4차 대회 4위…메달 아쉽게 불발

AI 핵심 요약beta
- 김유재가 16일 ISU 시니어 그랑프리 4차 대회에서 4위를 기록했다
- 김유재는 총점 204.28점으로 쇼트프로그램 3위에서 한 계단 하락했다
- 유영은 7위, 윤아선은 8위에 올라 한국 선수 모두 메달을 놓쳤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 피겨스케이팅 여자 싱글 기대주 김유재(수리고)가 국제빙상경기연맹(ISU) 시니어 그랑프리 4차 대회에서 4위를 기록해 메달을 놓쳤다.
김유재는 16일(한국시간) 미국 워싱턴주 에버렛 엔젤 오브 더 윈즈 아레나에서 열린 2026-2027 ISU 피겨스케이팅 시니어 그랑프리 4차 대회 여자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 67.23점, 예술점수(PCS) 63.13점을 합쳐 130.36점을 받았다.
프리스케이팅 5위에 오른 김유재는 쇼트프로그램 73.92점을 더한 최종 총점 204.28점으로 종합 4위를 기록했다. 쇼트프로그램 3위에서 한 계단 밀리며 시상대 진입을 놓쳤다.
우승은 총점 236.81점을 기록한 나카이 아미(일본)가 차지했다. 러시아 출신 개인중립선수(AIN) 알렉산드라 이그나토바가 213.90점으로 2위, 마쓰이케 리노(일본)가 211.63점으로 3위에 올랐다. 김유재와 3위 마쓰이케의 점수 차는 7.35점이었다.
김유재는 영화 '글래디에이터'의 배경음악인 '바바리안 호드'에 맞춰 프리스케이팅 연기를 펼쳤다.
첫 과제로 트리플 악셀-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 계획했지만 트리플 악셀만 수행했다. 이 과정에서 회전수가 약간 부족한 쿼터 랜딩 판정을 받아 수행점수(GOE) 0.69점이 감점됐다.
이후 트리플 러츠-트리플 토루프-더블 악셀 시퀀스 점프에서는 GOE 0.93점을 추가하며 14.33점을 획득했다. 이어 트리플 루프를 안정적으로 수행했고, 체인지 풋 콤비네이션 스핀도 최고 난도인 레벨4로 처리했다.
그러나 후반부 점프에서 아쉬움을 남겼다. 가산점 10%가 붙는 트리플 러츠-더블 토루프 콤비네이션 점프에서 GOE 0.42점이 깎였다.
이어 트리플 살코에서는 착지 과정에서 오른손으로 빙판을 짚었고, 쿼터 랜딩 판정까지 받으며 GOE 1.23점을 잃었다.
마지막 트리플 플립에서도 에지 사용 주의인 어텐션과 회전수 부족인 언더로테이티드 판정을 받아 GOE 1.27점이 감점됐다.
김유재는 스텝 시퀀스와 플라잉 카멜 스핀을 모두 레벨4로 처리하며 연기를 마무리했지만 점프에서 발생한 감점을 만회하지 못했다.
함께 출전한 한국 선수들도 메달권에 진입하지 못했다. 유영(경희대)은 프리스케이팅 127.45점에 쇼트프로그램 점수를 더한 총점 193.05점으로 7위에 올랐다.
윤아선(경희대)은 프리스케이팅 122.09점, 총점 189.22점으로 8위를 기록했다.
football1229@newspim.com