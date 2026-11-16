'통산 8번째 시즌 챔피언' 매킬로이, DP월드투어 최다 타이…5년 연속 정상

AI 핵심 요약beta
- 로리 매킬로이가 16일 DP월드투어 시즌 챔피언에 올랐다
- 매킬로이는 통산 8번째 우승으로 최다 기록과 타이를 이뤘다
- 티럴 해턴은 최종전에서 15언더파로 시즌 첫 우승을 차지했다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 남자골프 세계랭킹 2위 로리 매킬로이(북아일랜드)가 DP월드투어에서 통산 8번째 시즌 챔피언에 올랐다. 5년 연속 시즌 정상에 오른 매킬로이는 콜린 몽고메리(스코틀랜드)가 보유한 역대 최다 우승 기록과 어깨를 나란히 했다.
매킬로이는 16일(한국시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이 주메이라 골프 에스테이츠 어스 코스(파72)에서 열린 DP월드투어 시즌 최종전 DP월드투어 챔피언십 최종 4라운드에서 보기 없이 버디 5개를 잡아 5언더파 67타를 기록했다.
최종 합계 10언더파 278타를 기록한 매킬로이는 우승자 티럴 해턴(잉글랜드·15언더파 273타)에게 5타 뒤진 단독 2위로 대회를 마쳤다.
대회 우승은 놓쳤지만 시즌 성적을 합산하는 '레이스 투 두바이'에서 1위를 차지하며 시즌 챔피언에 올랐다. 매킬로이는 이번 대회에서 레이스 투 두바이 포인트 1335점을 획득해 총 5044.86점을 기록했다. 2위 에우헤니오 차카라(스페인·4919.79점)를 약 125점 차로 따돌렸다.
마지막까지 치열한 경쟁이 펼쳐졌다. 대회 전 포인트 선두였던 차카라는 최종 라운드 후반까지 매킬로이와 접전을 벌였다. 한때 예상 포인트에서 차카라가 0.1점 앞서기도 했다.
그러나 매킬로이가 16번 홀에서 버디를 잡아 다시 선두로 올라섰다. 차카라는 최종 합계 8언더파 280타로 공동 3위에 머물렀고, 매킬로이는 시즌 챔피언을 확정했다.
매킬로이는 2012년과 2014년, 2015년에 이어 2022년부터 올해까지 5년 연속 시즌 정상에 올랐다. 통산 8번째 우승으로 몽고메리가 보유한 DP월드투어 역대 최다 시즌 챔피언 기록과 타이를 이뤘다.
시즌 챔피언에 오른 매킬로이는 지난 9월 말 양쪽 폐 이식 수술을 받은 아버지 게리를 떠올리며 눈물을 보였다.
매킬로이는 경기 후 "아버지는 지난 두 달 동안 병원에 계셨다. 큰 수술을 받았지만 다행히 잘 회복하고 있다"며 "아버지는 내 삶에서 매우 큰 부분을 차지한다"고 말했다.
이어 "중동으로 떠나기 전 아버지를 만나러 갔는데 '나를 위해 레이스 투 두바이에서 우승해 달라'고 말씀하셨다"며 "그 말씀이 계속 머릿속에 맴돌았다. 이번 우승을 아버지에게 바친다"고 밝혔다.
지난해 마스터스 우승으로 4대 메이저대회를 모두 제패하는 커리어 그랜드슬램을 완성한 매킬로이는 올해 DP월드투어 시즌 챔피언 역대 최다 타이기록까지 세우며 또 하나의 이정표를 남겼다.
한편 시즌 최종전 우승은 해턴이 차지했다. 해턴은 마지막 날 6언더파 66타를 몰아쳐 최종 합계 15언더파 273타로 정상에 올랐다. 올 시즌 첫 DP월드투어 우승이자 개인 통산 9번째 우승이다.
이번 대회를 끝으로 시즌 종합 순위도 확정됐다. 차카라와 패트릭 리드(미국), 베른트 비스베르거(오스트리아) 등 총 10명이 다음 시즌 미국프로골프(PGA) 투어 출전권을 획득했다.
football1229@newspim.com