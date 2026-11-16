'축구 전설' 호나우지뉴, 이탈리아 3부서 11년 만의 복귀전

AI 핵심 요약beta
- 호나우지뉴는 16일 라벤나FC 소속으로 11년 만에 공식 경기를 치렀다
- 호나우지뉴는 포를리전에서 전반 45분을 뛰고 공격포인트 없이 교체됐다
- 라벤나는 호나우지뉴의 활약 속 포를리를 2-0으로 꺾었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 브라질의 축구 전설 호나우지뉴(46)가 11년 만의 공식 경기를 치렀다.
호나우지뉴는 16일(한국시간) 이탈리아 라벤나의 브루노 베넬리 경기장에서 열린 2026-2027 이탈리아 프로축구 세리에C(3부) 포를리와 경기에서 홈팀 라벤나FC 소속으로 선발 출전해 전반 45분간 그라운드를 누볐다.
호나우지뉴는 파리 생제르맹(프랑스), FC바르셀로나(스페인), AC밀란(이탈리아) 등 빅클럽에서 활약한 슈퍼스타였다. 2002 국제축구연맹(FIFA) 한일 월드컵에서 브라질의 우승에 기여했다. 2005년에는 발롱도르를 수상하며 세계 최고의 축구선수로 군림하기도 했다.
2000년대 후반부터 정상에서 내려온 호나우지뉴는 2011년 브라질리그로 복귀했다. 호나우지뉴가 프로 선수로 뛴 것은 2015년 9월 플루미넨시(브라질) 소속으로 치른 경기가 마지막이었다. 이후 2018년 공식 은퇴를 발표했다.
은퇴 후 인플루언서로 지내던 호나우지뉴는 지난 6월 라벤나와 계약했다. 구단 지분도 매입했다. 라벤나는 호나우지뉴의 친구인 이냐치오 치프리아니가 구단주로 역임 중이다.
라벤나의 안드레아 만도를리니 감독은 경기 이틀 전 기자회견에서 지역 라이벌 포를리와 경기에 호나우지뉴가 선발 출전한다고 예고했다. 이날 호나우지뉴는 자신을 상징했던 10번 유니폼을 입고 예정대로 선발 출전해 전반전 45분을 소화했다. 이후 후반 시작과 동시에 교체됐다.
호나우지뉴는 프로 무대에서 266골, A매치 33골을 합쳐 통산 299골을 기록했다. 이날 한 골을 넣었다면 호나우지뉴는 300골 고지를 밟을 수 있었다.
그러나 호나우지뉴는 공격포인트를 기록하지는 못했다. 대신 전반 36분 줄리오 도나티의 선제골에 기여했다. 라벤나는 2-0으로 승리했다.
이날 경기가 열린 브루노 베넬리 경기장을 수용 인원이 약 5천명이다. 하지만 호나우지뉴의 복귀전을 위해 'R10'이라는 이름이 붙은 1800석 규모의 임시 관중석을 추가로 마련했다.
호나우지뉴는 전반전 종료 후 그라운드를 한 바퀴 돌며 팬들에게 인사를 건넸다. 호나우지뉴의 손 인사에 관중들은 자리에서 일어나 박수를 쳤다.
호나우지뉴는 경기 후 스카이스포츠 이탈리아와 인터뷰에서 "이곳에서 경기하고, 라커룸에서 준비 과정을 (동료들과)함께할 수 있어 정말 좋았다"고 말했다. 이어 다시 경기를 뛸 가능성이 있느냐는 질문에는 "구단 회장님이 나를 부르면 다시 돌아오겠다"고 답했다.
football1229@newspim.com