잉글랜드, UNL서 '월드컵 챔피언' 스페인 3-2 격파…43경기 무패 행진 저지

AI 핵심 요약beta
- 잉글랜드는 16일 스페인을 3-2로 꺾고 네이션스리그 8강에 진출했다
- 잉글랜드는 골득실에서 앞서 스페인을 제치고 조 1위를 차지했다
- 스페인은 43경기 연속 무패 행진을 마감하고 조 2위로 8강에 올랐다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 잉글랜드 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 우승국 스페인을 꺾고 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그(UNL) 조 1위로 8강에 진출했다. 스페인의 A매치 43경기 연속 무패 행진에도 제동을 걸었다.
토마스 투헬 감독이 이끄는 잉글랜드는 16일(한국시간) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열린 2026-2027 UNL 리그A 3조 6차전 원정 경기에서 스페인을 3-2로 제압했다.
이날 승리로 잉글랜드는 5승 1패(승점 15)를 기록했다. 스페인(5승 1패·승점 15)과 승점은 같지만 골득실에서 +13으로 스페인(+8)에 앞서며 조 1위를 확정했다. 스페인은 조 2위로 8강에 올랐다.
잉글랜드는 지난 9월 안방인 웸블리 스타디움에서 스페인에 당한 2-3 패배도 설욕했다. 반면 스페인은 지난 2024년 3월 콜롬비아에 0-1로 패한 이후 이어온 무패 행진을 43경기(34승 9무·승부차기 패배 포함)에서 마감했다.
스페인은 올해 7월 2026 FIFA 북중미 월드컵에서 아르헨티나를 꺾고 16년 만에 정상에 올랐지만, 잉글랜드에 덜미를 잡히며 무패 기록이 끝났다.
전반에는 양 팀이 팽팽하게 맞섰다. 스페인은 전반 20분 수비수 마르크 푸빌(아틀레티코 마드리드)이 부상으로 교체되는 악재를 맞았다. 푸빌 대신 페드로 포로(토트넘 핫스퍼)가 투입됐다.
잉글랜드가 먼저 골문을 열었다. 전반 45분 해리 케인(바이에른 뮌헨)이 페널티지역 안에서 스페인 수비수 파우 쿠바르시(바르셀로나)의 반칙을 유도해 페널티킥을 얻어냈다. 직접 키커로 나선 케인은 슈팅을 성공시키며 선제골을 터뜨렸다.
잉글랜드는 후반 초반에도 공격의 고삐를 늦추지 않았다. 후반 8분 코너킥 상황에서 데클런 라이스(아스날)가 올린 크로스를 에즈리 콘사(아스날)가 헤더로 연결해 추가골을 넣었다.
4분 뒤에는 주드 벨링엄(레알 마드리드)의 패스를 받은 벤 화이트(아스날)가 페널티지역 오른쪽에서 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.
그러나 후반 18분 변수가 발생했다. 잉글랜드 미드필더 엘리엇 앤더슨(맨체스터 시티)이 스페인의 라민 야말(바르셀로나)에게 반칙을 범해 퇴장당했다. 스페인은 이 과정에서 얻은 페널티킥을 미켈 오야르사발(레알 소시에다드)이 성공시키며 추격에 나섰다.
수적 우위를 점한 스페인은 공세를 강화했다. 후반 30분에는 중원에서 강한 압박으로 공을 빼앗은 뒤 역습을 전개했다. 야말이 페널티지역 오른쪽에서 중앙으로 내준 공을 니코 윌리엄스(아틀레틱 클루브)가 오른발 슈팅으로 마무리하며 2-3까지 따라붙었다.
이후에도 스페인의 공격이 이어졌지만, 잉글랜드 골키퍼 제임스 트래퍼드(리즈 유나이티드)가 야말과 페드리(바르셀로나)의 슈팅을 잇달아 막아냈다. 잉글랜드는 한 명이 부족한 상황에서도 한 골 차 리드를 지키며 승리를 확정했다.
football1229@newspim.com