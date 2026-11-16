빙속 박지우, 규정 바뀐 메스스타트 월드컵 1차 대회 5위...500m 김민선은 12위

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 스피드스케이팅 장거리 간판 박지우(강원도청)가 경기 방식이 변경된 첫 매스스타트에서 5위를 기록했다. 단거리 간판 김민선(의정부시청)은 여자 500m에서 12위에 머물렀다.

박지우는 지난 15일 중국 베이징 국립 스피드스케이팅 경기장에서 열린 2026-2027 국제빙상경기연맹(ISU) 월드컵 1차 대회 여자 매스스타트에서 8분 04초 48의 기록으로 결승선을 통과해 5위에 자리했다.

[서울=뉴스핌] 스피드스케이팅 여자 장거리 간판 박지우. [사진=로이터]

우승은 8분 02초 05를 기록한 네덜란드의 마레이커 흐루너우트가 차지했다. 흐루너우트는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 이 종목 금메달을 획득한 선수다.

은메달은 메럴 코네인(네덜란드·8분 02초 57), 동메달은 발레리 말테(캐나다·8분 02초 65)가 가져갔다. 박지우와 3위 말테의 기록 차는 1초 83이었다.

이번 대회에서는 올 시즌부터 변경된 매스스타트 경기 방식이 처음 적용됐다. 기존 매스스타트는 4·8·12바퀴에서 상위권 선수들에게 중간 스프린트 점수를 부여하고 최종 순위 점수를 합산하는 방식이었다.

그러나 올 시즌부터는 지정된 바퀴마다 후미 선수들을 탈락시키는 방식으로 바뀌었다. 20명이 출전할 경우 2바퀴부터 14바퀴까지 두 바퀴마다 최하위 선수 2명씩 탈락한다. 마지막까지 살아남은 6명이 최종 두 바퀴에서 메달 경쟁을 펼친다.

기존에는 경기 후반까지 체력을 아끼는 전략이 가능했지만 새 규정에서는 초반부터 일정 순위 이상을 유지해야 한다.

박지우는 바뀐 경기 방식에서도 최종 6명 안에 들며 메달 경쟁에 나섰다. 결승선을 두 바퀴 남기고 시작된 마지막 스퍼트에서 한때 3위까지 올라섰지만, 마지막 곡선 구간에서 추월을 허용하며 5위로 경기를 마쳤다.

함께 출전한 임리원(한국체대)은 13바퀴째에서 넘어지는 불운을 겪었다. 이후 14바퀴째 탈락하며 완주에 실패했다.

[서울=뉴스핌] 스피드스케이팅 여자 간판 김민선. [사진=로이터]

여자 500m 2차 레이스에서는 김민선(의정부시청)이 38초 46을 기록하며 12위에 올랐다. 전날 1차 레이스에서 14위에 머물렀던 김민선은 순위를 두 계단 끌어올렸지만 10위권 진입에는 실패했다.

김민선은 3조 인코스에서 출발해 첫 100m를 10초 60으로 통과했다. 그러나 이후 속도를 충분히 끌어올리지 못하면서 상위권에 진입하지 못했다.

우승은 37초 60을 기록한 네덜란드의 앙엘 달레만이 차지했다. 달레만은 이번 대회 여자 1000m와 500m 1차 레이스에 이어 세 번째 금메달이다.

2위는 세계기록 보유자 펨케 콕(네덜란드·37초 67), 3위는 쇼트트랙에서 스피드스케이팅으로 전향한 쉬자너 스휠팅(네덜란드·37초 85)이 차지했다.

남자 500m 2차 레이스에 출전한 구경민(스포츠토토)은 35초 00으로 10위를 기록했다. 남자 매스스타트에 나선 김승겸(서현고)은 10바퀴째에서 탈락해 12위에 그쳤다.

football1229@newspim.com