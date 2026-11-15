젠지, 결승전서 1-3 역전패…BLG, 창단 첫 롤드컵 우승

AI 핵심 요약beta
- 젠지는 15일 LoL 월드 챔피언십 결승에서 BLG에 1-3으로 패했다
- BLG는 창단 첫 우승으로 중국에 5년 만에 정상 자리를 안겼다
- 내년 롤드컵은 일본 나고야와 한국 수원·서울에서 공동 개최된다
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중국 5년 만에 롤드컵 정상 탈환…바이퍼 통산 2번째 우승
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 프로게임단 젠지가 세계 최대 e스포츠 무대인 리그 오브 레전드(LoL) 월드 챔피언십(롤드컵) 정상 문턱에서 무릎을 꿇었다. 한국이 4년 동안 지켜온 세계 최강의 자리도 5년 만에 중국에 내줬다.
젠지는 15일(한국 시각) 미국 뉴욕 브루클린 바클레이스 센터에서 열린 2026 LoL 월드 챔피언십 결승전에서 중국의 빌리빌리 게이밍(BLG)에 세트 스코어 1-3으로 역전패했다.
젠지의 간판스타 '쵸비' 정지훈은 2019년 데뷔 후 7년 만에 처음으로 롤드컵 결승 무대를 밟았으나 생애 첫 우승컵을 눈앞에서 놓쳤다. 반면 BLG의 원거리딜러 '바이퍼' 박도현은 2021년 이후 5년 만에 통산 두 번째 롤드컵 우승을 차지했다. 바이퍼는 이번 대회에서 한화생명e스포츠, 디플러스 기아, T1에 이어 젠지까지 LCK 4개 팀을 모두 격파하는 기염을 토했다.
BLG는 창단 이후 처음으로 롤드컵 정상에 오르는 감격을 누렸다. 중국 LPL 소속 팀의 우승은 2021년 이후 5년 만이다. 한국은 2022년 DRX와 2023~2025년 T1의 3연패로 4년 연속 세계 정상을 지켜왔으나, 올해 왕좌를 중국에 넘겨주게 됐다.
아쉬움을 뒤로하고 내년 롤드컵은 한국과 일본에서 공동 개최된다. 스위스 스테이지는 일본 나고야, 8강과 4강은 경기 수원에서 열리며 대망의 결승전은 서울아레나에서 개최되어 4년 만에 한국 팬들 앞에서 챔피언을 가리게 된다.
2026 LoL 월드 챔피언십 결승전 개막식. 사진=라이엇게임즈]
psoq1337@newspim.com