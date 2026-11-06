[KS3] 삼성, '2차전 6안타 합작' 최형우·디아즈 4·5번 유지...김영웅은 6번 전진

AI 핵심 요약beta
- 삼성은 6일 대구에서 최형우·디아즈 중심 타선을 유지했다
- 최형우와 디아즈는 2차전에서 9타수 6안타를 합작했다
- 삼성은 후라도의 선발 등판으로 시리즈 역전을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성이 한국시리즈(KS·7전4선승제) 2차전 승리를 이끌었던 최형우와 르윈 디아즈의 4·5번 조합을 그대로 유지한다. 수원에서 살아난 중심 타선의 화력을 앞세워 안방 대구에서 시리즈 역전에 나선다.
삼성은 6일 오후 6시 30분 대구 삼성라이온즈파크에서 KT와 2026 신한 SOL KBO리그 KS 3차전을 치른다. 지난 3일 1차전에서 7-8로 패했지만 4일 2차전에서 연장 12회 접전 끝에 3-2로 승리하며 시리즈 전적을 1승 1패로 맞췄다.
삼성 박진만 감독은 이날 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-최형우(좌익수)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수)-강민호(포수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.
가장 눈에 띄는 부분은 4번 최형우와 5번 디아즈의 타순 유지다. 삼성은 1차전에서 디아즈를 4번, 최형우를 5번에 배치했지만 2차전에서는 두 선수의 타순을 맞바꿨다. 결과는 성공적이었다. 최형우는 3타수 2안타 1득점, 디아즈는 6타수 4안타 2타점 1득점으로 활약했다. 두 선수가 9타수 6안타를 합작하며 삼성 타선을 이끌었다.
특히 디아즈의 활약이 돋보였다. 2차전에서 단타 2개와 2루타, 3루타를 터뜨리며 타격에서는 완벽한 모습을 보였다. 연장 10회초에는 역전 적시타를 때려냈고, 12회초에는 결승 득점까지 올렸다.
플레이오프(PO·5전3선승제)에서 타율 0.167(18타수 3안타)로 부진했던 디아즈는 KS 2경기에서 타율 0.500(10타수 5안타) 2타점 2득점을 기록하며 타격감을 되찾았다.
대구 홈경기라는 점도 기대감을 높인다. 디아즈는 올 시즌 원정에서 타율 0.283(269타수 76안타) 10홈런 59타점을 기록한 반면, 홈에서는 타율 0.327(272타수 89안타) 16홈런 70타점으로 훨씬 강했다.
박 감독 역시 2차전 종료 후 "디아즈가 정규시즌에 잘 치지 못했던 고영표의 공을 잘 공략했다. 타석에서 자신감을 가질 수 있을 것 같다"라며 "최형우도 꾸준히 잘해주고 있다"라고 평가했다.
상위 타선도 2차전과 동일하다. 김지찬과 김성윤이 테이블세터를 맡고, 햄스트링 부상에도 KS에서 타율 0.500(8타수 4안타) 1홈런 2타점을 기록 중인 구자욱이 3번 지명타자로 나선다.
하위 타선에는 변화를 줬다. 2차전에서 8번이었던 김영웅이 6번으로 올라왔고, 6번 류지혁은 8번으로 내려갔다. 이재현은 7번 유격수 자리를 유지한다. 옆구리 부상으로 정상적인 스윙이 어려운 강민호도 9번 포수로 선발 출전한다.
선발 마운드에는 PO 최우수선수(MVP) 아리엘 후라도가 오른다. 후라도는 KIA와의 PO 2경기에서 2승 무패, 평균자책점 1.32를 기록하며 삼성의 KS 진출을 이끌었다. KT는 포스트시즌 통산 3승 무패, 평균자책점 1.48을 기록한 소형준으로 맞선다.
삼성으로서는 이번 3차전이 더욱 중요하다. 역대 한국시리즈에서 1승 1패로 맞선 경우 3차전 승리팀이 최종 우승을 차지한 사례는 18차례 중 16차례로, 우승 확률이 88.9%에 달한다.
수원에서 목표했던 1승 1패를 달성한 삼성은 이제 홈에서 시리즈 주도권을 잡으려 한다. 2차전에서 효과를 확인한 최형우·디아즈의 중심 타선 조합이 3차전에서도 승리의 열쇠가 될 전망이다.
wcn05002@newspim.com