'김치맨' 조롱 받은 박항서 감독 "나 아닌 선수 향한 인종차별 막으려 항의"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 태국 프로축구 경기 후 상대 팀 관중과 언쟁을 벌인 박항서 깐짜나부리 파워FC 감독이 당시 상황에 대한 입장을 밝혔다. 자신을 향한 조롱 때문이 아니라 소속 선수를 향한 인종차별적 발언을 막기 위해 항의했다는 설명이다.

박 감독의 소속사 DJ매니지먼트는 6일 공식 입장문을 통해 박 감독과 소속 선수 존 바지오가 태국축구협회에 제출한 소명서 내용을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 태국 현지 팬이 자신과 구단 선수를 향해 모욕적인 발언을 하자 주먹을 불끈쥐며 항의하는 박항서 감독. [사진 = JTBC] 2026.11.03 wcn05002@newspim.com

사건은 지난 1일 태국 파타야 농프루 스타디움에서 열린 깐짜나부리와 파타야 유나이티드의 2026-2027시즌 태국 2부 리그 9라운드 경기 직후 발생했다.

양 팀이 2-2로 비긴 가운데 경기 종료 후 라커룸으로 이동하던 박 감독은 일부 상대 팀 관중과 언쟁을 벌였다. 당시 관중들은 박 감독을 향해 욕설과 함께 한국인을 비하하는 표현인 '김치맨'을 반복해서 외쳤다. 이에 박 감독이 관중을 향해 내려오라고 항의했지만 주변 관계자들의 제지로 물리적인 충돌은 발생하지 않았다.

그러나 박 감독 측은 항의의 직접적인 원인이 자신을 향한 모욕이 아니었다고 강조했다. DJ매니지먼트는 "당시 관중에게 항의한 직접적인 계기는 자신을 향한 모욕이 아니라 소속 선수 바지오에게 가해진 지속적인 욕설과 인종차별적 언행이었다"라고 설명했다.

마다가스카르 출신인 바지오는 경기 도중부터 일부 상대 팀 관중에게 외모를 비하하는 발언과 욕설을 들었다고 주장했다. 경기가 끝난 뒤에도 이러한 언행은 이어졌으며, 그 과정에서 '원숭이(Monkey)'라는 인종차별적 표현까지 나왔다는 것이 바지오의 소명서 내용이다.

박 감독은 이를 직접 목격한 뒤 소속 선수를 보호하고 모욕적인 발언을 중단시키기 위해 관중에게 항의했다고 밝혔다. 소속사는 "박 감독은 지도자로서 어떠한 상황에서도 감정을 절제하고 신중하게 행동해야 한다는 책임을 누구보다 잘 알고 있다"면서도 "자기 선수가 부당한 모욕을 당하는 상황을 외면하지 않고 선수를 보호해야 하는 지도자로서의 책임을 다하고자 했다"라고 전했다.

박 감독 역시 "태국 축구와 태국 팬들을 존중하며, 이번 사건이 태국 축구 전체에 대한 부정적인 시선으로 이어지는 것을 원하지 않는다"라고 밝혔다. 이어 "앞으로도 깐짜나부리 감독으로서 역할에 충실하며 선수들과 최선을 다할 것"이라고 덧붙였다.

한편 태국축구협회는 누알판 람삼 회장의 지시에 따라 관련 정보 수집과 사건 경위 조사에 착수했다. 오는 10일 예정된 절차에서 당시 상황을 추가로 확인할 예정이다.

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